Santa Cruz controlará la calidad del agua con vehículos ‘cero emisiones’: así se vigilará lo que bebes hasta 2028

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer, en Junta de Gobierno, la adjudicación del contrato para la realización de los análisis de control de la calidad del agua del municipio a la empresa Cibus Scientia, por un total de 88.328 euros y una duración de dos años, con el objetivo de continuar garantizando la seguridad, calidad y cumplimiento de la normativa sanitaria en el abastecimiento de agua de la capital.
La adjudicación contempla la prestación de los servicios hasta 2028, con un gasto plurianual. El contrato incorpora, además, una mejora económica consistente en una baja del 20,20% sobre el listado de precios unitarios para los desplazamientos asociados a la prestación del servicio mediante vehículos con distintivo ambiental azul y categoría cero emisiones.
La empresa asumirá las funciones previstas en el pliego técnico, incluyendo la toma de muestras, los análisis de laboratorio y la elaboración de los informes necesarios para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la legislación en materia de calidad del agua de consumo.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de esta contratación para asegurar un servicio esencial para la ciudadanía: “La calidad del agua es fundamental para la salud pública y el bienestar de los vecinos, por lo que se garantiza que Santa Cruz continúe disponiendo de un sistema de control riguroso, eficaz y adaptado a los más altos estándares de calidad y seguridad”.
Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “es un servicio imprescindible para supervisar de forma permanente la calidad del agua y actuar con rapidez ante cualquier incidencia. Además, la oferta adjudicada incorpora criterios de sostenibilidad que contribuyen a avanzar hacia una prestación más respetuosa con el medio ambiente”.