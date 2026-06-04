Cool Moon celebra este mes la diversidad cultural

El Festival Cool Moon 2026 reúne durante el mes de junio a artistas locales, nacionales e internacionales en distintos espacios de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa. Inspirado en el espíritu de encuentro y diálogo entre culturas, Cool Moon apuesta por una programación multidisciplinar donde confluyen músicas del mundo, propuestas de raíz contemporánea, experiencias escénicas, exposiciones y actividades participativas.
El festival busca acercar la cultura a públicos diversos y convertir los espacios públicos y culturales de las Islas en puntos de conexión entre tradiciones, territorios y generaciones. Para ello cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias (Islas Canarias, Promotur, ICDC), el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte y Teguise.
La edición de 2026 contará con artistas y proyectos procedentes de Canarias, Brasil, Camerún, Argentina, Japón, Cuba, Mauritania e Irán, reforzando así la dimensión internacional del festival y su compromiso con la interculturalidad. A través de conciertos, encuentros y actividades paralelas, Cool Moon propone un recorrido sonoro y artístico que conecta los tres continentes que forman parte de la identidad histórica y cultural de Canarias: África, Europa y América.
La programación arranca hoy jueves (21.00 horas) con Las Noches de Santa Blues en Picú, en Santa Cruz de Tenerife, y continuará durante varias semanas con actuaciones destacadas, como las de Baião de Duas, el proyecto brasileño formado por Kadija Telles y Aninha Paschoal; la propuesta afrofuturista de Lornoar desde Camerún; el concierto de Carla Vega & Satomi Morimoto, que fusiona influencias canarias y japonesas, o la actuación de Afrocuband, un proyecto musical que une sonidos de Mauritania, Cuba y Canarias.
El cartel también dará protagonismo a artistas canarios, como Jairo Martín, Melania Piñero Trío, Fasur, Juan Mesa o ST Dúo, reforzando el apoyo del festival al talento local y a las nuevas formas de reinterpretar las músicas de raíz desde el Archipiélago.
Además de la programación musical, el festival incluirá actividades complementarias, como la exposición retrospectiva por el décimo aniversario de Cool Moon, instalada en Camerino 74 de La Laguna, así como la jornada Mujer y Sostenibilidad, que combinará conciertos, talleres, charlas y exposiciones con la participación de creadoras y artistas vinculadas a Canarias y Brasil.
Cool Moon Festival apuesta también por la descentralización cultural, llevando su programación a municipios y espacios de distintas islas y contribuyendo a la dinamización social y cultural de entornos urbanos y rurales. La iniciativa persigue generar experiencias accesibles e inclusivas, fomentando el intercambio artístico y el reconocimiento de la diversidad cultural presente en Canarias.
La mayoría de las actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo, dentro del compromiso del festival con el acceso democrático a la cultura y la creación de espacios de convivencia a través del arte.