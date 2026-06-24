Coverama protagoniza una velada ochentera de junio en Titos Beach

La noche ochentera regresa a Titos Beach (Camino El Durazno, 65, Puerto de la Cruz) este viernes 27 de junio con una propuesta musical pensada para los amantes de los grandes éxitos de las últimas décadas. La cita, con entrada libre, dará comienzo a las 20:00 horas en un entorno privilegiado junto al mar.
Para esta ocasión, el escenario contará con la actuación de Coverama, una banda de versiones con más de 15 años de trayectoria que se ha consolidado como una de las formaciones más versátiles y dinámicas del panorama musical canario. Su potente directo y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades convierten cada concierto en una experiencia llena de energía y diversión.
El repertorio de Coverama abarca grandes clásicos nacionales e internacionales, interpretando canciones de artistas y bandas tan reconocidas como Queen, AC/DC, U2, The Police, The Beatles, Pink Floyd, Radio Futura, Los Rodríguez, Tequila, Maná, Muse, Metallica o Seguridad Social, entre muchos otros. Esta amplia selección musical permite ofrecer un espectáculo que combina rock, pop y los temas más emblemáticos que han marcado varias generaciones.
La banda llega además en un excelente momento artístico tras realizar recientemente una gira de tres conciertos por Irlanda, reafirmando así su capacidad para llevar su propuesta musical más allá de las Islas Canarias.
De igual manera, la velada contará con la selección musical del dj Luis de León, conocido por impulsar eventos de gran éxito como Puretas Party. Su participación completará una noche en la que no faltarán los grandes himnos que marcaron la década de los ochenta y otras canciones imprescindibles para bailar y disfrutar.
Este encuentro promete convertirse en un viaje nostálgico cargado de ritmo, recuerdos y buena música, invitando al público a revivir la energía de una de las épocas más influyentes de la historia musical en un ambiente festivo y abierto a todos los asistentes.