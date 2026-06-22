Doble accidente en la TF-1 y TF-5: solicitan precaución

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, 112 Canarias, ha pedido precaución a los conductores por dos accidentes de tráfico registrados este lunes en las autopistas TF-1 y TF-5, ambos en sentido Santa Cruz de Tenerife.
Uno de los siniestros se ha producido en la TF-1, a la altura de Tabaiba, donde recursos de emergencias intervienen en el lugar, según ha informado el 112 Canarias.
El segundo accidente afecta a la TF-5, a la altura de Los Realejos, también en dirección a la capital tinerfeña.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de los siniestros ni sobre posibles personas afectadas. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia en ambas vías.
Los dos incidentes se producen a primera hora de este lunes, por lo que está generando importantes retenciones en sentido Santa Cruz de Tenerife.