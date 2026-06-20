Un hombre de 40 años pierde la vida en un trágico accidente de tráfico en Canarias

Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un hombre de 40 años a primeras horas de la tarde de este sábado, 20 de junio, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria). El suceso, en el que se vieron implicados un turismo y una motocicleta, tuvo lugar en la carretera GC-60.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 12:42 horas en la que se comunicaba que ambos vehículos habían colisionado en el punto kilométrico 4,5, aproximadamente, de la citada vía insular.
Además, los alertantes advertían de que el ocupante de la motocicleta se encontraba herido y precisaba asistencia sanitaria urgente.
Los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida
De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Hasta el lugar del impacto se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una de soporte vital básico y otra medicalizada—, agentes de la Guardia Civil y operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.
A pesar de la rápida intervención del personal sanitario, los facultativos del SUC solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista de 40 años debido a la extrema gravedad de las lesiones que presentaba causadas por el impacto.
Efectivos de la Guardia Civil se encargaron de custodiar el cuerpo de la víctima hasta la llegada de la correspondiente autoridad judicial, además de realizar el atestado correspondiente.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras realizó las tareas de limpieza de la calzada para restablecer la plena seguridad en la vía.