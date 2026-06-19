Muere un hombre tras precipitarse por un barranquillo en Tenerife

A las 17:34 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de la caída accidental de un hombre por un barranquillo en el camino El Monturrio, municipio de La Orotava
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado, un hombre de 79 años, del lugar en el que había caído y, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
El personal del SUC y del centro de salud de la zona continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
La Guardia Civil custodia el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realiza el atestado correspondiente.
Agentes de Policía Local y Cuerpo General de la Policía Canaria colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.