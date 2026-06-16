Dos heridos en un accidente múltiple en la TF-1

Un accidente múltiple que tuvo lugar en la noche de ayer, lunes, en la TF-1, se saldó con dos personas heridas de diversa consideración, según informa el 112.
El siniestro se produjo a la altura de la entrada a Punta Larga, en el término municipal de Candelaria.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos heridos, que presentaron heridas de carácter moderado y, posteriormente, los trasladó a centros hospitalarios en la Isla.
Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
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