cultura

El tinerfeño Rafael-José Díaz presenta su libro de relatos ‘Ojos que ven abismos’

El volumen, que reúne 97 textos escritos entre 2010 y 2019, se da a conocer este jueves en la librería El Refugio, en La Laguna
El escritor tinerfeño Rafael-José Díaz. / Álex Rosa
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El escritor tinerfeño Rafael-José Díaz presenta hoy jueves (19.00 horas) su libro Ojos que ven abismos (Editorial Mercurio), una recopilación de todos sus relatos escritos entre 2010 y 2019. El acto tendrá lugar en La Laguna, en la librería El Refugio, y contará además con la intervención del poeta y narrador Víctor Ruiz.

Ojos que ven abismos reúne 97 relatos. Se trata de un conjunto de textos en prosa próximos en ocasiones a la escritura poética y casi nunca de fácil adscripción al género narrativo. Es una década completa de escritura que, en el plano biográfico, estuvo dividida de forma más o menos equilibrada entre la estancia de Rafael-José Díaz (Tenerife, 1971) en Madrid, hasta 2015, y su posterior regreso a la Isla, que se prolonga hasta hoy.

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Las dos primeras secciones del volumen se publicaron en ediciones de difusión limitada, concretamente en los libros El letargo (Ediciones La playa del ojo, 2016) y De un modo enigmático (Ediciones Franz, 2020). Únicamente la última, Cuando llegaron los cadáveres, es inédita. El libro permite acceder a toda la narrativa breve del autor escrita en la pasada década.

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