La Embajada de Venezuela en España aclara cómo donar tras los terremotos para evitar fraudes

La Embajada de Venezuela en España ha advertido a sus connacionales de que no se ha establecido ningún centro de acopio en las sedes consulares ni se han habilitado cuentas bancarias para recaudar fondos destinados a los afectados por los sismos en Venezuela.
A través de un comunicado, la misión diplomática venezolana en España recomienda, por el momento, canalizar cualquier aportación mediante la Cruz Roja Española, que ha habilitado vías específicas para recibir donativos dirigidos a los damnificados.
La Embajada pide usar solo canales oficiales
El aviso busca evitar posibles confusiones o fraudes en un momento de especial sensibilidad para la comunidad venezolana en España. Según el mensaje difundido por la Embajada, las sedes consulares no están recogiendo alimentos, ropa, medicamentos ni otros materiales, ni tampoco gestionan donaciones económicas de forma directa.
La representación diplomática insiste en que cualquier ayuda debe tramitarse a través de los canales oficiales de Cruz Roja Española, identificados en el propio comunicado como la web www.cruzroja.es, el perfil @cruzrojaesp y el teléfono 900 104 971.
Donaciones para los afectados por los sismos
La comunicación está dirigida a la comunidad venezolana en España, especialmente a quienes desean colaborar con los compatriotas afectados por los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España recalca que, hasta nuevo aviso, no existe ningún mecanismo de recogida de ayuda habilitado en sus dependencias consulares. Por ello, recomienda evitar transferencias o entregas a través de vías no confirmadas.
El comunicado incluye también los datos de contacto de la misión diplomática en España: la sede se encuentra en la calle del poeta Joan Maragall, 1, Edificio Eurocentro, y mantiene como canales informativos la web espana.embajada.gob.ve, el perfil @embaveespana y el teléfono +34 915 981 200.
La advertencia llega en un contexto de movilización de familiares, asociaciones y ciudadanos que buscan ayudar desde España a las personas afectadas por los sismos. La Embajada pide que esa solidaridad se canalice mediante entidades reconocidas para garantizar que la ayuda llegue por cauces seguros.