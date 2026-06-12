Alertan de una “auténtica emergencia social” en Canarias: los nuevos alquileres devoran los salarios

Comisiones Obreras ha alertado este viernes del agravamiento de los problemas para el acceso a la vivienda en Canarias, que “se ha convertido en una auténtica emergencia social para las personas trabajadoras del archipiélago”, según asegura.
Prueba de esa situación es el hecho de que “los últimos datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler muestran que los nuevos contratos de alquiler continúan creciendo a un ritmo muy superior al de los salarios, dificultando cada vez más el acceso a una vivienda digna y agravando las desigualdades sociales y territoriales”, argumenta en un comunicado el sindicato.
CCOO alude, a ese respecto, a un estudio elaborado por su Gabinete Económico Confederal, cuyos resultados señalan que, “entre 2015 y 2024, el precio de los nuevos contratos de alquiler en Canarias aumentó un 37,5 %, mientras que los contratos ya existentes subieron un 22,8 %”, en tanto que, “en ese mismo periodo, el salario medio creció un 24,5 %”.
Cifras estas que para la organización laboral “reflejan una realidad preocupante: los nuevos alquileres han aumentado 13 puntos porcentuales más que los salarios, situando a Canarias entre las comunidades autónomas donde más capacidad adquisitiva han perdido las personas trabajadoras frente al mercado del alquiler”.
El sindicato apunta, por otra parte, que hay circunstancias agravantes de ese estado de cosas, pues “el informe constata que los mayores incrementos se producen cuando finaliza un contrato y se firma uno nuevo”.
CCOO afirma que “es en ese momento cuando las familias trabajadoras afrontan los mayores ‘saltos’ de precio”, y añade que la dificultad para encontrar casa es “una situación que afecta especialmente a quienes necesitan emanciparse, cambiar de vivienda o renovar su contrato de arrendamiento”.
Su conclusión es que “el mercado de la vivienda está expulsando progresivamente a una parte creciente de la población trabajadora de la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada sin comprometer una proporción excesiva de sus ingresos”.
Destaca CCOO, además, que en Canarias el problema de la vivienda ya no afecta únicamente a los colectivos más vulnerables, pues “cada vez más trabajadores y trabajadoras con empleo tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible en las islas”, sostiene.
Frente a la coyuntura que expone, el sindicato “reclama una actuación decidida de todas las administraciones públicas para incrementar de forma sustancial la oferta de vivienda asequible”.
Y propone diversas medidas que considera deben adoptarse, como la movilización de suelo público para vivienda protegida, el mantenimiento permanente de la protección de las viviendas financiadas con recursos públicos y el fortalecimiento del parque público de alquiler como instrumento fundamental para garantizar el derecho a la vivienda.
CCOO señala que el propio sindicato ha comenzado ya a trabajar para promover esas medidas, con iniciativas entre las que destaca la creación del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible que ha impulsado, buscando movilizar ahorro privado, inversión institucional y recursos públicos destinados a la construcción y adquisición de vivienda protegida permanente.
E insiste la organización sindical en que esos objetivos son especialmente urgentes en las islas, donde sentencia que garantizar el acceso a la vivienda es “una prioridad para el futuro de Canarias”.
Puesto que “es una condición imprescindible para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, favorecer la emancipación de la juventud, combatir la desigualdad y asegurar un desarrollo económico y social sostenible para las islas”, concluye.