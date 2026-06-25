Puerto de la Cruz encarga un estudio para la declaración de la ciudad como zona tensionada

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que dirige el concejal David Hernández, ha dado un paso clave para afrontar uno de los principales desafíos urbanos y sociales del municipio: el acceso a la vivienda.
La Administración local ha encargado la elaboración del diagnóstico residencial que servirá de base técnica para sustentar, en su caso, la solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado ante el Gobierno de Canarias, conforme a lo establecido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El trabajo, cuyo coste ronda los 14.000 euros, ha sido encomendado al arquitecto y urbanista Rodrigo Vargas, recientemente distinguido con el Premio Urbanismo Español 2025 en los Premios Arquitectura, otorgados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, la máxima distinción del ámbito urbanístico y territorial del país. La elección de una figura de referencia nacional en planificación urbana y vivienda sitúa al municipio en el centro del debate contemporáneo sobre la sostenibilidad residencial de las ciudades turísticas.
La asistencia técnica tendrá como finalidad analizar en profundidad la situación del mercado residencial del municipio y determinar si concurren las circunstancias legales y socioeconómicas que permitan declararlo como zona de mercado residencial tensionado. Para ello, el estudio abordará la evolución de los precios de alquiler y venta de viviendas, la capacidad económica de los hogares residentes y el esfuerzo financiero que deben asumir las familias para acceder o mantenerse en una vivienda digna.
El diagnóstico incorporará un análisis detallado de los indicadores de renta disponible de los hogares y su evolución temporal, la relación entre los ingresos familiares y el coste efectivo de la vivienda, incluyendo suministros básicos. El objetivo es determinar si las unidades familiares destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca, uno de los umbrales establecidos por la legislación estatal para identificar situaciones de tensión residencial.
Metodología prevista
La metodología prevista toma como referencia experiencias previas de diagnóstico territorial y residencial desarrolladas en Canarias, adaptadas en esta ocasión a la realidad urbana y turística específica de Puerto de la Cruz. El proceso se estructurará en tres fases diferenciadas.
La primera estará centrada en la definición metodológica y la validación de las fuentes de información; la segunda desarrollará el análisis técnico del parque residencial, los indicadores socioeconómicos y los factores de tensión; y la tercera culminará con la redacción de la memoria justificativa que podría fundamentar la solicitud oficial ante el Ejecutivo autonómico.
El encargo contará con un plazo de ejecución de 24 semanas y contempla reuniones de coordinación y seguimiento técnico con los servicios municipales durante todo el proceso de elaboración del diagnóstico.