Festival Boreal 2026 acoge el estreno absoluto de Jable, con las canarias Jela y Cristina Mahelo

Festival Boreal completa la programación musical de su edición de 2026 con tres nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad sonora, la creación contemporánea y el diálogo entre culturas. La cita musical, que se celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre en Los Silos (Tenerife), acogerá el estreno absoluto de Jable, el nuevo proyecto impulsado por las artistas canarias Jela y Cristina Mahelo, además de sumar al cartel a la selectora y productora tinerfeña The Queen of Bass y a la formación hispano-sudamericana Candeleros.
Estas nuevas confirmaciones cierran una programación que vuelve a reunir en Canarias algunas de las propuestas más estimulantes de la música global contemporánea, consolidando a Festival Boreal como una referencia estatal e internacional por la singularidad de su cartel y su compromiso con la diversidad cultural.
Uno de los momentos más especiales de esta 19ª edición del Boreal será el estreno absoluto de Jable, una propuesta concebida por las tinerfeñas Jela y Cristina Mahelo a partir de una invitación exclusiva del festival, y que pone en conversación las músicas populares y el folklore de Canarias y Latinoamérica. A través de una formación abierta integrada por músicos y músicas de la escena cultural canaria, el proyecto revisita repertorios tradicionales desde una mirada actual, construyendo un mapa sonoro donde confluyen influencias, migraciones y vínculos históricos entre ambas orillas del Atlántico.
La presencia de Jable conecta plenamente con el espíritu de Festival Boreal, un espacio que desde sus inicios ha apostado por los cruces culturales, la recuperación de las tradiciones desde perspectivas contemporáneas y la creación de puentes entre territorios y comunidades a través de la música.
La programación incorpora también a The Queen of Bass, una de las figuras emergentes más destacadas de la cultura bass en Canarias. Bajo este alias artístico, Andrea Álvarez ha construido una sólida trayectoria gracias a la energía, versatilidad y dinamismo de sus sesiones. Desde sus inicios en la escena old school con apenas 16 años, ha actuado en la mayoría de los clubes de Tenerife y ha llevado su propuesta a ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao o Londres, compartiendo escenario con nombres destacados del género.
Por su parte, Candeleros aportará a Boreal una de las propuestas más singulares del actual panorama musical latinoamericano. Este sexteto afincado en Madrid, formado por músicos de Venezuela, Colombia y Argentina, combina ritmos afrovenezolanos y afrocolombianos con psicodelia, punk, electrónica y sonidos urbanos contemporáneos. El resultado es una experiencia musical intensa y ritualista en la que convergen percusiones tradicionales, drum machines, sintetizadores y guitarras para reinterpretar las raíces musicales del Caribe y América Latina desde una perspectiva innovadora y profundamente actual.
Con estas tres incorporaciones, Festival Boreal culmina una programación internacional que reúne a artistas procedentes de cuatro continentes. El cartel de 2026 incluye también a Imarhan (Argelia), El Veneno Crew (Tenerife), Fuensanta (México), La Terrorista del Sabor (México-Colombia), Throes + The Shine (Portugal), Aterciopelados (Colombia), Daddy G de Massive Attack (Reino Unido), BCUC (Sudáfrica), Aïta Mon Amour (Marruecos-Túnez), Renata Flores (Perú), Josyara (Brasil), Hempress Sativa feat. Paolo Baldini DubFiles (Jamaica-Italia), The Neighborhood Kids (Estados Unidos), Rubio (Chile), Pleito y Xerach (Canarias).
Las entradas para Festival Boreal 2026 ya se encuentran a la venta con una oferta especial de lanzamiento a través de la página web oficial del festival.
Festival Boreal, festival de referencia en Canarias
Festival Boreal es el evento que dio paso a los festivales multidisciplinares en Canarias, el precursor en desarrollar una importante cantidad de actividades desde la sostenibilidad socioambiental y con perspectiva de género. Reconocido como el eco-festival más importante del país, destaca en el calendario de eventos en Canarias como una muestra cultural de referencia, contando con una amplia lista de reconocimientos a lo largo de su trayectoria.
Festival Boreal es el primer festival musical español galardonado con un Premio Fest en la categoría de Mejor Festival de España en Diversidad e Igualdad de Género, dado por la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MIM) en el BIME de Bilbao, en 2017. En otras ediciones de los Premios Fest también ha sido seleccionado en las categorías de Sostenibilidad Medioambiental y de Accesibilidad y Movilidad, lo que lo sitúa entre los festivales más singulares y experienciales de España.
Finalista en varias ediciones de los Iberian Festival Awards, en las categorías de Mejor Programación Musical de España y Portugal, y Mejor Festival en Sostenibilidad y por la Igualdad y Diversidad de género, recibió el Premio a la Mejor Programación Musical en Canarias en 2024.
En 2025 y en este 2026 fue reconocido por el Observatorio de la Cultura en España como uno de los 10 festivales más importantes de toda España en el ámbito rural y por su compromiso social. Además, Festival Boreal es el único festival canario miembro del Forum of Worldwide Music Festivals (FWMF).
Lo hacen posible
El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos y el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Canarias. Un proyecto subvencionado por Cultura y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, por el Cabildo Insular de Tenerife a través de la Consejería de Cultura, y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España a través del INAEM. Cuenta con el apoyo de Juventud Canaria, además de Acción Social del Cabildo de Tenerife a través de Sinpromi y de Turismo de Tenerife. Colaboran también otros organismos, entidades y empresas, como son la Fundación SGAE, Casa África, CoordiCanarias y la Fundación ‘la Caixa’.