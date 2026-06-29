Fallo histórico en Canarias: reconocen la fijeza a una sanitaria de Tenerife tras encadenar 131 contratos temporales en 20 años

Un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a una trabajadora sanitaria afiliada al CSIF en la que se reconoce su condición de empleada fija, tras acreditar una situación de abuso en la contratación temporal durante casi dos décadas, ha informado el sindicato.
Según el CSIF, se trata del primer fallo judicial en Canarias que reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario en aplicación de la normativa europea y de la evolución de la jurisprudencia contra el abuso de temporalidad.
La sanitaria empezó a trabajar en 2007 en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife y encadenó 131 contratos temporales, el último de ellos una interinidad por plaza vacante con una duración de seis años.
El juzgado ha reconocido el derecho de la demandante a la condición de personal laboral fijo por abuso de la contratación temporal en una sentencia que, según el CSIF, es “un importante precedente para miles de profesionales sanitarios que llevan años prestando servicios mediante contratos temporales o nombramientos prolongados”.