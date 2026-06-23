Fimucité impulsa los talleres musicales inclusivos ‘Todos sumamos’

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) celebró la pasada semana en Santa Cruz de Tenerife una nueva acción de carácter social y educativo con los talleres Todos Sumamos. La música como herramienta de inclusión social para la infancia, una propuesta dirigida a menores en situación de vulnerabilidad que apuesta por la música como vehículo de integración, participación y crecimiento personal.
El programa se desarrolló en dos sesiones, los días 17 y 19 de junio, en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto, en el barrio de El Toscal, con la colaboración de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ambas jornadas permitieron ofrecer a la infancia participante un espacio seguro de encuentro, expresión y pertenencia, a través de una metodología basada en la vivencia compartida y la creación colectiva.
Los talleres fueron impartidos por el músico Gonzalo de Araoz, con la supervisión en su preparación de una psicóloga, y son fruto de un trabajo de desarrollo prolongado durante cerca de dos años. De Araoz cuenta además con una amplia experiencia en la realización de talleres de team building para empresas, una trayectoria que ha trasladado en esta ocasión al ámbito socioeducativo desde una metodología adaptada a la infancia y enfocada al bienestar emocional y la cohesión grupal.
Infancia en situación de vulnerabilidad
La propuesta estuvo dirigida a niños y niñas de entre 3 y 15 años integrados en programas de atención a menores en riesgo de exclusión, acompañados por monitores de Aldeas Infantiles y del Servicio de Día de la Asociación Don Bosco. A través de dinámicas basadas en el ritmo, la percusión corporal, los juegos musicales y la creación colectiva, los participantes trabajaron competencias como la escucha activa, la cooperación, el respeto mutuo, la confianza y la comunicación, sin necesidad de conocimientos musicales previos.
Lejos de plantearse como un aprendizaje musical académico, Todos Sumamos se articuló como una experiencia participativa en la que cada aportación tenía valor y en la que el grupo construía de forma conjunta pequeños logros compartidos.
Fimucité celebra su 20ª edición
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife celebrará su esperada 20ª edición del 3 al 19 de julio de 2026 con un programa de conciertos y actividades paralelas que se desplegará entre el 3 y el 19 de julio en Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
Fimucité 20 cuenta con el apoyo como máximo patrocinador de Turismo de Tenerife a través de la marca turística del destino Tenerife Despierta Emociones y por parte del área de Cultura del Cabildo de Tenerife. Asimismo, patrocinan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la implicación además de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Auditorio de Tenerife y otros colaboradores públicos y privados.