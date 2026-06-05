El fotógrafo Enrique Acosta presenta una nueva muestra de retratos de “tacoronteros reconocidos” y “sobresalientes”

El investigador y fotógrafo tacorontero Enrique Acosta Dorta expone en la Casa de la Cultura una nueva colección de retratos de tacoronteros destacados, una apuesta personal que busca el conocimiento y reconocimiento de las personas que se han involucrado con el municipio desde sus trayectorias personales y profesionales. En esta segunda edición, el autor local vuelve a captar la esencia de profesionales en diferentes disciplinas nacidos en el municipio o afincados en el mismo, cuyas trayectorias sobresalen en ámbitos como la ciencia, la docencia, la cultura, el periodismo o la agricultura, entre otros.
En esta nueva entrega, con más de una veintena de rostros y trayectorias reconocidas, Acosta pretende seguir poniendo en valor el “patrimonio humano” de personas que cuentan con el reconocimiento general, aglutinando en un mismo espacio y en un solo disparo de cámara un amplio potencial que contribuya al orgullo colectivo y al conocimiento de sus recorridos.
La muestra estará en la sala Inocencio del espacio cultural municipal, y se podrá visitar desde el día 5 al 26 de junio de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
El autor ha señalado que la idea de la exposición es poner en valor a personas vinculadas al municipio como seña de identidad, y explicó que “en esta nueva propuesta, mantengo la filosofía de que, tal vez no sean todos los tacoronteros y tacoronteras sobresalientes que son, pero sí es una muestra de los que nos identifican” y añadió que, “si hay disponibilidad, seguiré plasmando a todos los que son para que ellos también se vean reconocidos”.
La presentación será el viernes día 5 de junio en la Casa de la Cultura de Tacoronte, en su sede de la Plaza del Cristo a las 19:00 horas, en un emotivo acto en el que estarán presentes los protagonistas de las fotografías y sus familias, las autoridades locales y público en general.
En esta segunda entrega, el autor ha querido mantener el formato de su primera experiencia, en la que, con el apoyo del área de Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte, aglutinó una colección de retratos en la que Acosta Dorta buscaba imágenes naturales, sin edición ni retoques, buscando la propia identidad y reconocimiento real de cada participante.
En esa veintena de tacoronteros y tacoronteras con trayectorias “sobresalientes”, se podrán observar rostros y elementos identificativos de su vinculación con el municipio, como el biólogo José García Casanova, el entrenador de baloncesto Marcos Justo, el ginecólogo Juan Reyes, la fotógrafa submarina y bióloga Belén Caro, el animador de vídeojuegos Adrián Miguel Delgado o la escritora Sophia Hidalgo Hernández, Premio Nacional de Poesía Joven, entre otros.
Esta relación se sumará a la treintena de capturas que formaron parte de la primera muestra, entre los que Enrique Acosta Dorta captó con su cámara a figuras como el músico y cantante Cruz Cafuné, al científico Basilio Valladares, el actor local Nacho Almenar, la profesora de danza Charo Febles, la diseñadora Expedita Hernández, la meteoróloga Vicky Palma, el campeón del mundo de kick-boxing Francis Jorge, el escultor Carlos Marrero o el poeta Iván Cartaya.