La Bien Querida actúa en el ciclo ‘Primavera en la Fundación’ de CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continúa este viernes con la programación de su ciclo cultural Primavera en la Fundación 2026 con el concierto de La Bien Querida, una de las voces referentes del indie pop español. El recital comienza a las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La venta de entradas se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
La Bien Querida es el proyecto musical de Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972), una de las voces más reconocibles del indie pop nacional, con melodías luminosas, letras cotidianas que duelen bonito y una forma de cantar serena pero muy emocional.
Con Romancero (2009) como debut, ha ido construyendo una discografía clave del pop alternativo en español, con álbumes como Fiesta, Ceremonia, Fuego, Brujería y Paprika, siempre moviéndose entre el pop, lo electrónico y guiños a lo tradicional sin perder su sello.
En 2025 dio un nuevo paso con LBQ, un trabajo que funciona como regreso a las raíces y reafirma su capacidad para convertir lo íntimo (amor, maternidad, ciudad, dudas) en canciones pegadizas y elegantes.