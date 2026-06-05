Francis Hernández estrena en el FMUC ‘Variaciones sobre temas canarios’

El Auditorio de Tenerife programa tres citas del Festival de Música Contemporánea de Tenerife (FMUC). La primera tiene lugar este viernes con la nueva obra de Francis Hernández, a la que seguirán sendos conciertos de las percusionistas polacas Marta Klimasara, mañana sábado, y Marianna Bednarska, el domingo. Todos los espectáculos tendrán lugar en la Sala de Cámara, desde las 19.30 horas.
Variaciones sobre temas canarios es el título de la obra de estreno encargada por el FMUC a Francis Hernández, pianista, compositor y director musical orotavense. Será interpretada por la Hesperia Brass Band (HBB), con la dirección artística de Domenica Giannone.
Se trata de una suite que toma como punto de partida motivos inspirados en los Cantos canarios de Teobaldo Power. A partir de ellos se desarrolla un recorrido por melodías y ritmos del folclore isleño con elementos rítmicos de influencia afroamericana, incluyendo pasajes de carácter evocador y descriptivo, como una representación sonora del mar, y un guiño al lenguaje armónico y tímbrico cercano al jazz orquestal.
Marta Klimasara, percusionista polaca de prestigio internacional, actuará este sábado junto a Andrea Domínguez, María Vera y Verónica Cagigao. En el concierto sonarán temas representativos de la evolución de la percusión contemporánea, como la obra de Xenakis, una pieza de percusión corporal como Corporel y obras clásicas como las Danzas de la tierra y el fuego. El concierto contará con la actuación previa de alumnado de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias.
El último concierto de esta edición del FMUC en el Auditorio de Tenerife estará protagonizado por Marianna Bednarska, una joven percusionista polaca. La artista mantiene una activa actividad, no únicamente como solista, sino también como intérprete de música de cámara, músico de orquesta y profesora de percusión.
El programa del concierto, en el que se escucharán obras de Johann Sebastian Bach, Toshi Ichiyanagi, Georges Aperghis, Christos Hatzis, Astor Piazzolla y Jesús Torres, contará, asimismo, con una actuación previa a cargo del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias.