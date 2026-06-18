Tenerife tiene un plan ante un gran apagón: así funciona el blindaje del suministro de alimentos

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha iniciado una alianza estratégica con Mercatenerife para el desarrollo de un plan de contingencia conjunto.
Esta iniciativa tiene como finalidad prioritaria reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta entre ambas entidades ante posibles situaciones de emergencia, quedando integrada de forma específica dentro del marco general del Plan de Emergencias Insular (PEIN).
La central de abastos de productos alimentarios está catalogada formalmente por las autoridades como una infraestructura crítica para la isla. Su actividad operativa representa una prioridad estratégica absoluta para el correcto funcionamiento socioeconómico de Tenerife, ya que una interrupción prolongada de sus servicios o la destrucción de sus instalaciones provocaría un impacto grave en la seguridad, la salud pública y el bienestar general de la ciudadanía.
Revisión de protocolos en el CECOPIN
El diseño de este plan se ha articulado tras una reunión de trabajo celebrada en la sede del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). En este encuentro técnico participaron la consejera del área de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, junto a los miembros de la dirección de Mercatenerife.
Durante la sesión se expuso la necesidad urgente de revisar los protocolos vigentes, actualizar los procedimientos de actuación dentro del PEIN y analizar técnicamente los diferentes escenarios de riesgo que puedan comprometer directamente el suministro de alimentos o la operatividad diaria del recinto.
Al ocupar un eslabón esencial e insustituible en la cadena logística y de distribución alimentaria de Tenerife, la consideración de Mercatenerife como infraestructura crítica implica la obligación de mantener una coordinación permanente con las administraciones públicas. Desde la corporación insular se subraya que garantizar su funcionamiento técnico en cualquier circunstancia adversa es una prioridad estratégica irrenunciable para la gestión del territorio.
Garantía energética y abasto de la población
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, detalló que Mercatenerife es indispensable para la economía y el funcionamiento diario de la sociedad tinerfeña. Pérez enfatizó la importancia de asegurar la seguridad energética de la instalación frente a la posibilidad de un eventual ‘0’ energético prolongado, un escenario de riesgo que ya ha afectado a la isla en ocasiones anteriores y que, de dilatarse en el tiempo, comprometería el abasto general de productos.
La responsable insular afirmó que esta prioridad estratégica debe quedar plenamente plasmada en los nuevos protocolos para adelantarse a las afecciones antes de que ocurra una emergencia.
Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, concretó el compromiso institucional de avanzar a corto plazo en la digitalización de las alertas y en la organización de simulacros conjuntos. El objetivo de estas acciones técnicas es fortalecer la resiliencia de Tenerife y dar plenas garantías a la población de un suministro alimentario estable en escenarios complejos.
Integración en las mesas de Servicios Básicos
Como novedad organizativa, Martín adelantó que Mercatenerife dispondrá a partir de ahora de un espacio propio e integrado en el ámbito de las mesas de Servicios Básicos del sistema insular de emergencias. En este órgano técnico sectorial ya participan activamente el sector energético, el de la distribución, los servicios de agua y el área de telecomunicaciones. Las autoridades insulares recalcan que sumar sectores estratégicos como el de la alimentación es prioritario para mantener atendida a la población y consolidar una isla más segura.
Finalmente, el Cabildo insistió en que esta línea de colaboración con la central de abastos optimiza los mecanismos de anticipación de protección civil. Ambas entidades acordaron mantener la actualización constante de sus planes específicos, implementar la digitalización de los sistemas de aviso y programar nuevos encuentros técnicos durante los próximos meses para su plena integración en el sistema de Protección Civil.