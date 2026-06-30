Grave accidente en la TF-5: alertan de importantes retenciones

Una colisión registrada este martes en la autopista TF-5, a la altura de El Sauzal y en sentido Norte, está provocando importantes retenciones en la vía.
El accidente se ha producido después de pasar la conocida curva de El Sauzal, en un tramo especialmente sensible para la circulación de la autopista del norte de Tenerife. Por el momento, se desconoce el alcance de los heridos y las circunstancias exactas en las que se ha producido el siniestro.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervienen en la zona para atender a las personas afectadas y asegurar el área del accidente.
La colisión está generando complicaciones en el tráfico, con retenciones destacadas en sentido norte. Se recomienda a los conductores extremar la precaución al aproximarse al punto afectado y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.