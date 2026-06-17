Grave incendio en una cafetería de Tenerife: un hombre en estado crítico por quemaduras

A las 15:40 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada en las que se informaba de un incendio declarado en una cafetería en la Avenida Santa Cruz municipio de Güímar.
El personal del SUC valoró y asistió a un afectado, un hombre que en el momento inicial de la asistencia presenta quemaduras carácter grave, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El personal del SUC valoró y asistió a un afectado que, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al hospital mencionado.
Los Bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la cocina del local, y procedieron a ventilar el inmueble.
Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.