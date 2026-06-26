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Haití sobresale en un siglo XXI repleto de terroríficos temblores de tierra y tsunamis

316.000 fallecidos dejó la sacudida de 2010, a los que siguen los 87.500 de China de 2008
Haití sobresale en un siglo XXI repleto de terroríficos temblores de tierra y tsunamis
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Se viven horas de impacto y horror por los terremotos seguidos de Venezuela y aún pasarán semanas para captar bien las consecuencias. Sin embargo, las escenas que ahora invaden las televisiones y redes sociales del mundo se han convertido en habituales en lo que va de siglo XXI, con numerosos temblores telúricos y tsunamis que han dejado un enorme reguero de víctimas mortales y de otro tipo.

De todos, destaca, sin duda, el sismo de magnitud 7,0 que arrasó buena parte de Haití el 12 de enero de 2010 y que dejó la escalofriante cantidad de 316.000 personas muertas, según cálculos del gobierno.

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Destaca también el sismo de 7,9 del 12 de mayo de 2008 en el este de Sichuan, China, que causó 87.500 muertes, así como las 80.000 del 8 de octubre de 2005 por un terremoto de 7,6 en Cachemira (Pakistán).

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