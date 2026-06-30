José Gregorio González explora la felicidad, desde la ciencia y la experiencia, con ‘Felizmente Felices’

Semanas atrás las librerías de toda España recibían la última novedad del autor canario José Gregorio González, quien con Felizmente Felices (Luciérnaga, mayo 2026) regresa a un género que no le es desconocido, el de la psicología positiva y la mejora personal. Ya en 2017 González se sumergió en este mundo de claroscuros con su obra Piensa en Positivo, Vive en Positivo, donde compartía propuestas y técnicas para funcionar en el día a día de manera más alegre y optimista.
En esta ocasión, Felizmente Felices se presenta como una investigación sobre la felicidad y los comportamientos que a lo largo de la historia parecen favorecerla, desde ópticas muy diversas, aunque con la ciencia como eje vertebral. González, que ha dedicado años a la divulgación de los avances y hallazgos de la psicología positiva, pone el foco en los hábitos y formas de ser que la ciencia ha demostrado que favorecen la felicidad, y en cómo aprender de forma sencilla a ponerlos en práctica en el día a día.
“La felicidad, y cómo alcanzarla, es percibida de forma desigual por la gente, y esa valoración frecuentemente cambia con el tiempo y con las circunstancias individuales y colectivas, pero la experiencia como especie y la ciencia tienen muy claro que, aunque no hay fórmulas mágicas, sí se han identificado conductas y formas de vivir que están más cerca de la felicidad que otras. Existen y se pueden adquirir”, explica González.
Felizmente Felices ofrece una visión de 360º sobre el fenómeno de la felicidad, analizando aspectos tan dispares como su relación contrastada con una mejor salud y mayor esperanza de vida, los peligros de obsesionarse con su búsqueda, el origen de los decálogos para alcanzarla más influyentes, o el lado positivo que tienen las llamadas emociones negativas.
Asimismo, el autor pone al descubierto el uso de la felicidad como herramienta de control social, la manera en la que la genética puede condicionar lo felices que somos, o el papel que juegan la bondad, el perdón, la gratitud, el optimismo o el altruismo en la construcción de vidas más felices.
Ministerios de la felicidad, gatos y ranking
Con un tono cercano y desinhibido, González aporta una gran cantidad de datos y enfoques curiosos, como la existencia de diferentes organismos gubernamentales centrados en la felicidad —en Bután, por ejemplo, sustituyen el PIB por la felicidad interior bruta—; la contradictoria manera en la que se relacionan la felicidad y el dinero —existe una cantidad clave—; o lo útil que resulta contemplar desde la óptica humana el comportamiento de ciertos animales para aprender sobre la felicidad, como sucede con los gatos.
Entre los contenidos curiosos, el lector encontrará motivos para marcar distancias con la gente tóxica, apostar por la asertividad y el saboreo de las pequeñas cosas, o ponerle freno a la procrastinación, descubriendo las confluencias que se dan entre filosofías de vida tradicionales y los hallazgos científicos.
José Gregorio González cuenta con más de tres décadas de experiencia en el mundo de la comunicación institucional y en el periodismo centrado en las fronteras de la ciencia. Tiene una quincena de libros publicados, entre ellos Guía Mágica de Canarias, Cómo realizar un viaje astral y Piensa en Positivo, Vive en Positivo, todos ellos en esta editorial.
Presentó en Televisión Canaria La Isla Misteriosa y estuvo al frente en Canarias Radio del icónico programa Crónicas de San Borondón, manteniendo una presencia frecuente en espacios especializados de radio y televisión de toda España.
Miles de artículos acreditan su experiencia en medios escritos regionales y nacionales, explorando con frecuencia en su trayectoria como comunicador el campo de la psicología positiva, las filosofías de crecimiento y las terapias complementarias e integrativas.