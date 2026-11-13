El Premio MAD CajaCanarias celebra su fase eliminatoria

La Fundación CajaCanarias celebra este viernes (17.00 horas) la fase eliminatoria de su IX Premio MAD (Música Joven Alberto Delgado), que busca promover e impulsar la carrera artística de los jóvenes, así como estimular la creatividad y el esfuerzo de los compositores y aficionados a la música en general. El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife programa, con entrada gratuita hasta completar el aforo, las actuaciones de las cinco formaciones que optan a alzarse con el galardón: Abora Project, Cristina Mahelo-En Tiempos de Magua, Kimera, Lula Mora y Macaca Radiata. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Formado por Luisa García, Patricia Cosano, Rubén Zerpa y Fernando Hidalgo, Abora Project es un grupo musical en el que convergen distintas trayectorias y sensibilidades artísticas, plasmadas en una fusión de rap, jazz, electrónica, folclore canario y andaluz, así como sonidos más clásicos.
Cristina Mahelo-En Tiempos de Magua es un proyecto que nace del encuentro entre la raíz, el folclore, la magua, la reivindicación, la ternura y los lenguajes contemporáneos. Kimera es una propuesta musical, integrada por Pablo Roldán, Dani González, Pablo Saavedra y Luis Auyanet, que surge del deseo de expresar inquietudes artísticas y de explorar una amplia variedad de estilos en sus composiciones. Formado por Silvia Izquierdo y Sara Caride, Lula Mora es un encuentro entre música y poesía, creando puentes entre dos identidades culturales y geográficas profundamente presentes en su obra: Galicia y Canarias.
Finalmente, integrada por Jorge Pérez y Sonia Martell, Macaca Radiata es la unión de diferentes influencias musicales que transitan entre el pop-rock, el blues, la música clásica y tintes del folclore canario desde una perspectiva contemporánea.
JOAN BORONAT SANZ
La agenda musical de este viernes de la Fundación CajaCanarias también contempla la segunda sesión del décimo ciclo de órgano histórico Ars Organorum. Con entrada libre hasta completar el aforo, la parroquia de San Juan Bautista, en Arico, alberga (20.00 horas) un concierto a cargo del organista Joan Boronat Sanz.
A la misma hora, pero en su espacio cultural de Santa Cruz de La Palma, la Fundación CajaCanarias clausura la programación de Urban Art Days, una iniciativa que propone un acercamiento a diferentes manifestaciones de la cultura urbana y las nuevas formas de expresión artística contemporánea, con el concierto de Las Ninyas del Corro, esto es, Felinna Vallejo y Laüra Bonsai. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir en www.cajacanarias.com.