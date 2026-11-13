Haciendo Historia reconoce la trayectoria de Javier Moro con el Premio Núñez de la Peña 

El Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, Haciendo Historia, reconoce la trayectoria del escritor Javier Moro con el Premio Núñez de la Peña el próximo 25 de noviembre a las 20.00 horas en el Museo de Historia de La Laguna. Con este reconocimiento, Moro se une a la lista formada por autores como Luis Zueco (2025), Isabel San Sebastián (2024), Simon Scarrow (2023) o el propio José Zoilo Hernández (2022), que será el encargado de conducir y entregar el reconocimiento en el marco de la sexta edición del festival.
Este garlardón, que toma su nombre del historiador y cronista tinerfeño Juan Núñez de la Peña (1641-1721), es un diseño original del escultor Julio Nieto, afincado en Tenerife, y representa la mente creadora de un escritor mediante dos perfiles superpuestos y una red de conexiones neuronales que simboliza el nacimiento de las ideas y las historias. La escultura une así la memoria histórica con la capacidad de la palabra para generar conocimiento, interpretar el presente y preservar nuestro legado cultural.
Javier Moro es escritor, periodista, guionista y productor de cine, cuya obra se caracteriza por la combinación de investigación histórica y narración literaria, con especial atención a personajes reales cuyas vidas se entrelazan con grandes acontecimientos políticos y sociales. Formado en Historia y Antropología, el escritor ha situado sus relatos en escenarios tan diversos como la India, Brasil o la Amazonia, acercando al lector episodios y figuras históricas a través de una mirada narrativa.
Entre sus obras más destacadas se encuentran Pasión India, El sari rojo o A flor de piel. A estos títulos se suma El imperio eres tú, novela con la que obtuvo el Premio Planeta en 2011 y en la que narra la vida de Pedro I, primer emperador de Brasil, que abandonó Lisboa huyendo de las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte. El escritor madrileño también fue reconocido con el Premio Primavera de Novela por Mi pecado (2018), una obra que relata la historia de Conchita Montenegro, actriz española que triunfó en Hollywood con tan solo 19 años.
La novela histórica vuelve a reunir a grandes autores en Tenerife
Haciendo Historia arrancará el próximo 20 de noviembre y se prolongará hasta el 29 con una sede compartida entre San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y El Sauzal.
Además de Javier Moro, esta sexta edición incluye encuentros con autores destacados del género como Paloma Sánchez-Garnica, Mark Rossini, Espido Freire, Jorge Molist o Juan Manuel de Prada. Además de contar con 9 autores canarios como Ana García Ramos, Virginia González Dorta, Inés Cardoso, José Zoilo Hernández, Tomás Felipe, Jorge Fonte, Marcos Hormiga, Juan Carlos Domínguez y Domingo Garí.
La programación se completa con visitas guiadas, recreaciones históricas, jornadas y clases magistrales, además de propuestas audiovisuales y musicales. Puedes consultar la programación al completo en la web oficial del festival: https://
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.