La “ejemplar” respuesta de los tinerfeños ante el papa

Santa Cruz y La Laguna aún siguen de resaca emocional tras la visita del papa León XIV a ambos municipios el pasado viernes, una jornada que quedará grabada en la historia reciente de la isla por su relevancia social, espiritual e institucional. Por ello, los alcaldes de ambos municipios, José Manuel Bermúdez y Luis Yeray Gutiérrez, han expresado su agradecimiento a la ciudadanía, a los servicios municipales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al conjunto de instituciones implicadas en la organización del multitudinario evento que congregó a miles de personas para acompañar el recorrido del pontífice y participar en los actos programados.
“El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar. Santa Cruz ha mostrado al mundo su carácter abierto, hospitalario y solidario, proyectando una imagen de ciudad moderna, organizada y preparada para acoger eventos de primer nivel”, afirmó el regidor chicharrero.
Solo la celebración de la misa en el entorno del puerto de Santa Cruz reunió a más de 35.000 asistentes, a los que se sumaron las decenas de miles de personas que siguieron la visita desde las calles y espacios públicos de la ciudad. Vecinos, visitantes llegados de distintos puntos del archipiélago y del territorio nacional, así como peregrinos desplazados para la ocasión, contribuyeron con su participación a convertir la visita apostólica en un acontecimiento histórico para la ciudad.
“Santa Cruz ha vivido una jornada extraordinaria que demuestra nuestra capacidad para acoger acontecimientos de dimensión internacional. Quiero agradecer el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo de todas las personas que han trabajado para que este día se desarrollara con normalidad y, especialmente, a la ciudadanía por su colaboración y comportamiento ejemplar”, señaló Bermúdez.
El alcalde destacó el trabajo realizado por las áreas que participaron en la planificación y desarrollo del dispositivo, como Seguridad Ciudadana y Emergencias, Movilidad y Servicios Públicos. Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de Atención Ciudadana y trabajadores municipales que participaron en la organización.
Por otro lado, Bermúdez aplaudió el trabajo desarrollado por Fiestas y la Sociedad de Desarrollo, que contribuyeron a engalanar la capital para una ocasión histórica y coordinaron diversas acciones de acogida dirigidas a los miles de asistentes que ayudaron a reforzar el carácter cercano, hospitalario y participativo de la visita.
Del mismo modo, agradeció la labor realizada por las áreas de Presidencia y Protocolo en la coordinación institucional ante una agenda de relevancia internacional, así como la colaboración del resto de administraciones e instituciones implicadas, determinantes para afrontar con éxito un acontecimiento de esta importancia.
Bermúdez también hizo extensivo su agradecimiento al Obispado: “Gracias a su implicación fue posible que nuestra invitación al papa para recibir la réplica de la Cruz Fundacional y una carta escrita por alumnos del Hispano Inglés se atendiera”.
Por su parte, el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, también agradeció la visita de su santidad al municipio. “El comportamiento ejemplar de las más de 20.000 personas que se congregaron en la ciudad para ver al pontífice, junto al trabajo realizado por la Diócesis de Tenerife y los cientos de voluntarios que han trabajado durante meses en la calle de La Carrera ha sido relevante”.
“Puedo decir con orgullo que los laguneros han estado a la altura y que los profesionales en materia de integración han llevado a cabo un trabajo de atención impagable. Labor que reconoció el papa con su presencia entre nosotros”, indicó el alcalde.