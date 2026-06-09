La Laguna Tenerife quiere seguir soñando frente al Barça

Con poco tiempo para celebrar la clasificación de La Laguna Tenerife para las semifinales de la Liga ACB después de derrotar al Real Madrid (2-1) en cuartos de final, el conjunto aurinegro se prepara ya para el comienzo de las semifinales, una fase para la que los tinerfeños se encuentran cansados pero preparados para jugar contra el Barça de Xavi Pascual.
Fran Guerra seguirá siendo duda para la cita de esta tarde en el Palau, una eliminatoria que esta vez será al mejor de cinco encuentros, con ventaja de cancha para los de Xavi Pascual, que terminaron la temporada regular sextos en la clasificación.
De resto, La Laguna Tenerife arriba al Palau con algún que otro golpe y tras un trabajo intenso de los fisioterapeutas para intentar tener al equipo en plenas condiciones para afrontar estos dos primeros partidos en la ciudad condal.
El camino será igual o más complicado que ante el Real Madrid y los tinerfeños, sin pívots claros, tendrá que esforzarse en la zona para intentar superar a un conjunto azulgrana que ha recuperado a todos sus hombres y que sabe que se medirán a un rival veterano, con una plantilla justa, pero con más ilusión que todos.
Con un partido que se espera rocoso e intenso, La Laguna Tenerife afrontará el cruce tras haber demostrado capacidad, calidad y entrega para ganar partidos complicados, como los jugados frente Real Madrid.
Ganar al menos uno de los dos primeros en el Palau sería todo un éxito y una proeza para el conjunto de Txus Vidorreta, que luego tendrá que intentar rematarlo en Tenerife ante los aficionados que, sin duda, llenarán el pabellón de Deportes Santiago Martín el sábado, cuando llegue el turno del tercer partido.
Por lo pronto, esta tarde habrá uno importante donde Huertas y su equipo tendrán que demostrar que pueden seguir adelante en esta competición y con el objetivo de dar al sorpresa y colarse en la final.
Joan Sastre: “Estamos motivados y con ambición”
El jugador de La Laguna Tenerife Joan Sastre manifestó que, tras eliminar al Real Madrid, el equipo aurinegro afronta las semifinales contra el Barça “motivados y con ambición”.
Sastre declaró que el equipo “está muy contento” por haber logrado el pase a la siguiente ronda de la pelea por el título. Además, destacó “la manera” en la que el equipo se clasificó tras ganarle dos partidos al Real Madrid en el Movistar Arena. “Estamos con ganas de seguir peleando y de llegar lo más lejos posible”, deseó.
Sastre comentó que el Barça es “otro gran equipo” que ya se encuentra “al cien por cien”.