La ‘élite’ de la UME que actuó en el trágico derrumbe de Los Cristianos se desplaza a Venezuela

El avión fletado por el Ministerio de Defensa con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado en la madrugada de este viernes rumbo a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que han golpeado el país.
Se trata de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio en el que viajan 59 efectivos de la UME, entre ellos especialistas del equipo USAR, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra, según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles.
La misión española tiene un componente especialmente reconocido en Canarias. El equipo USAR de la UME, especializado en búsqueda y rescate urbano, es la unidad que interviene en escenarios de estructuras colapsadas, grandes catástrofes y espacios confinados. Fue precisamente este tipo de dispositivo el que participó en abril de 2016 en las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe del edificio de la calle Amalia Alayón, en Los Cristianos, uno de los sucesos más trágicos registrados en Tenerife en la última década.
Derrumbe de un edificio en Los Cristianos
Aquel 14 de abril de 2016, el desplome de un bloque de viviendas en el municipio de Arona activó un amplio operativo de emergencias. La UME movilizó a más de 80 efectivos para colaborar junto a bomberos, sanitarios y otros servicios de emergencia en unas labores de desescombro especialmente complejas. El dispositivo permitió recuperar a las víctimas atrapadas bajo los restos del inmueble y quedó marcado en la memoria del sur de Tenerife.
Ahora, diez años después, la experiencia acumulada en escenarios similares vuelve a ponerse al servicio de una emergencia internacional. El equipo USAR —siglas de Urban Search and Rescue— está preparado para localizar, estabilizar y extraer a personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, con medios técnicos y humanos diseñados para trabajar durante jornadas prolongadas en condiciones extremas.
La capacidad de búsqueda de esta unidad combina perros especialmente adiestrados con dispositivos electrónicos como cámaras de rescate, geófonos, sensores, drones y otros equipos de localización. Sus especialistas cuentan además con formación para realizar apuntalamientos, cortes, perforaciones, rescates verticales, intervenciones en espacios confinados y movimientos de grandes cargas.
El contingente español incorpora también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se encargará de realizar una primera identificación de las necesidades humanitarias sobre el terreno. En el avión viajan, además, elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.
A la misión se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid a través del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM). A su llegada a Venezuela, los efectivos se desplazarán hacia las zonas afectadas por los seísmos para prestar apoyo en las labores de búsqueda de víctimas y asistencia a la población damnificada.
Equipo especial USAR de la UME
El equipo USAR de la UME superó en diciembre de 2011 el proceso de certificación internacional que le habilita para actuar conforme a los estándares de INSARAG, el grupo asesor internacional de búsqueda y rescate impulsado por Naciones Unidas. Posteriormente, volvió a superar las reclasificaciones de 2016 y 2023, por lo que mantiene su certificación como equipo USAR Medio hasta 2028.
Esta acreditación permite su despliegue en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas. Una vez sobre el terreno, el equipo puede realizar operaciones de búsqueda y rescate durante las 24 horas del día y hasta siete jornadas consecutivas, con especialistas en rescate, logística, sanidad, mando y coordinación.
La salida del avión militar español se produce en plena movilización internacional tras los terremotos registrados en Venezuela, donde las autoridades y los equipos de emergencia trabajan contra reloj para localizar supervivientes, atender a los heridos y evaluar los daños provocados por el colapso de edificios e infraestructuras.