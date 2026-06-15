Las ‘8 Horas de Basket’ llenan El Chapatal de baloncesto base

El CB Tenerife Central celebró el pasado sábado con gran éxito una nueva edición de Las 8 Horas de Basket, una cita dedicada al baloncesto base que tuvo lugar en las instalaciones deportivas del IES El Chapatal y del CEIP El Chapatal, cuya colaboración resultó fundamental para el desarrollo de la actividad. La jornada reunió a cientos de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados, convirtiendo el entorno educativo y deportivo de El Chapatal en un gran punto de encuentro para el baloncesto de formación de Tenerife.
Desde las 10.00 hasta las 18.00 horas, las canchas acogieron una intensa programación de partidos y actividades dirigidas a deportistas desde las escuelas de iniciación hasta la categoría cadete, fomentando la convivencia entre clubes y promoviendo valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.
En esta edición participaron equipos del CB Tenerife Central, CB Telde, CB Goleta de Arucas, CB Tacoronte, CB Canarias, Real Club Náutico de Tenerife, EMB Candelaria, Juventud Laguna y CB Adeje, consolidando el evento como uno de los principales encuentros de baloncesto base de Canarias.
Entre los clubes participantes destacó especialmente la presencia del CB Telde, que se desplazó hasta Santa Cruz de Tenerife con una expedición formada por siete equipos y más de cien personas entre jugadores, entrenadores y familiares, convirtiéndose en una de las representaciones más numerosas del evento. Asimismo, el CB Goleta de Arucas contribuyó de manera significativa al éxito de la jornada con la participación de dos equipos grancanarios.
Durante el evento se disputaron encuentros de las escuelas de iniciación, así como de las categorías prebenjamín, minibasket, preinfantil, infantil, precadete y cadete, tanto masculinas como femeninas, ofreciendo a los jóvenes deportistas una magnífica oportunidad para competir, compartir experiencias y fortalecer los lazos de amistad entre clubes.
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la presencia de cuatro jugadores del equipo U22 de la Fundación CB Canarias: Erickson Lima, Louis Riga, Babel Lipasi y Mohamed Sangare, quienes compartieron experiencias con los participantes, firmaron autógrafos y demostraron su cercanía con la cantera del baloncesto canario. Su participación fue especialmente valorada por los más jóvenes, que pudieron disfrutar de una experiencia cercana junto a referentes del baloncesto de formación.
Más allá de la competición deportiva, los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades complementarias que contribuyeron al ambiente festivo y familiar del evento. Entre ellas destacaron un servicio de pintacaras para los más pequeños y un fotomatón, que permitieron a jugadores y familiares llevarse un recuerdo especial.
El evento contó además con una importante representación institucional, encabezada por Carlos Tarife, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Alicia Cebrián, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; Adrián Delgado, director territorial de Educación del Gobierno de Canarias; la árbitra tinerfeña de la Liga Endesa Ariadna Chueca; y el presidente de la Federación de Baloncesto de Tenerife, Rafael González.
La directiva del club realiza una valoración muy positiva de esta edición, destacando la excelente respuesta de los clubes participantes, el comportamiento ejemplar de los deportistas, el compromiso de las familias y la implicación de las instituciones, centros educativos y empresas colaboradoras.
El club expresó un agradecimiento especial al IES El Chapatal y al CEIP El Chapatal por su implicación y colaboración para hacer posible la celebración del evento, así como al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Distrito Salud-La Salle y al patrocinador principal, Supermercados Tu Alteza. Asimismo, el club agradece la colaboración de numerosas empresas y entidades comprometidas con el deporte base.