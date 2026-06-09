Laura Herrera presenta El Alisio Talks, un proyecto para mirar el deporte desde dentro

Una nueva forma de conversar sobre deporte
El deporte suele contarse desde el marcador. Desde la medalla, la clasificación, la victoria o la derrota. Pero detrás de todo eso hay personas. Hay historias que no siempre salen en los titulares. Y precisamente ahí quiere poner el foco El Alisio Talks: el viento que mueve conversaciones, el nuevo proyecto impulsado por la exjugadora internacional de baloncesto Laura Herrera.
La iniciativa fue presentada oficialmente este miércoles 29 de abril en el Espacio Ágora de CaixaBank, en Santa Cruz de Tenerife, en un acto que reunió a una importante representación institucional, empresarial y deportiva. Un encuentro con mucho cariño, de esos en los que se nota que la idea viene trabajada, pero también vivida.
Bajo la conducción del periodista Óscar Herrera, la presentación sirvió para explicar la filosofía de este ciclo de encuentros: hablar del deporte desde una mirada más humana, más cercana y más real. No solo de lo que ocurre durante la competición, sino también de lo que pasa antes, después y alrededor.
El deporte, más allá de la élite
Laura Herrera conoce bien ese camino. Como deportista de alto nivel, vivió la exigencia, los viajes, la presión y la rutina de competir. Pero también sabe que llega un momento en el que todo cambia. El ruido del pabellón se apaga, las agendas se transforman y aparece una pregunta enorme: ¿y ahora qué?
Esa transición del deportista hacia la llamada “vida normal” será uno de los grandes temas de El Alisio Talks. Porque no siempre se habla de ello con naturalidad. A veces se da por hecho que quien ha vivido del deporte sabe automáticamente cómo empezar otra etapa. Y no es tan sencillo.
Por eso, este proyecto busca abrir un espacio de diálogo donde los protagonistas puedan compartir aprendizajes, dudas, emociones y experiencias que conectan con cualquier persona. Al final, reinventarse no es algo exclusivo de los deportistas. Todos, en algún momento, tenemos que aprender a empezar de nuevo.
Un nombre con raíces canarias
El nombre de la iniciativa tampoco es casual. El Alisio Talks toma como inspiración los vientos alisios, tan ligados a la identidad de Canarias. Vientos que llegan, se mueven, conectan y transforman el paisaje de las islas.
Esa imagen resume muy bien el espíritu del proyecto. Conversaciones que se desplazan, que cruzan territorios, que refrescan ideas y que ayudan a mirar el deporte desde otro lugar.
Laura Herrera explicó que la propuesta nace de la unión de dos grandes pasiones personales: el deporte y Canarias. Dos mundos que se encuentran en este ciclo con una intención clara: convertir las islas en un punto de referencia para reflexionar sobre el valor social del deporte.
Puerto de la Cruz acogerá la primera cita
La primera parada de esta aventura será en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Y el cartel de estreno llega con dos nombres de enorme peso en el deporte español: Ona Carbonell y Almudena Cid.
La nadadora artística y la exgimnasta compartirán sus vivencias en un encuentro pensado para escuchar con calma. Ambas conocen muy bien lo que significa crecer dentro de la élite, convivir con la exigencia y afrontar después nuevos caminos personales y profesionales.
Será una conversación con referentes, sí, pero también con mujeres que tienen mucho que contar más allá de sus éxitos deportivos. Porque las medallas brillan, claro, pero las historias que hay detrás suelen dejar una huella aún más profunda.
Apoyo de instituciones y empresas
El proyecto cuenta con el patrocinio oficial de CaixaBank y Hospiten, además del respaldo del Cabildo de Tenerife, a través de su área de Deportes y del programa Mujer y Deporte, y del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Durante la presentación, representantes como Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, y Desirée Díaz, concejala de Turismo del Puerto de la Cruz, destacaron el valor de esta iniciativa para acercar a la ciudadanía los retos, valores y aprendizajes que nacen del deporte.
Y es que hablar de deporte también es hablar de igualdad, salud, esfuerzo, gestión emocional, referentes y comunidad. No todo cabe en un resultado. A veces, lo más importante está justo en lo que no se ve.
Un ciclo con vocación de recorrer las ocho islas
El Alisio Talks nace en Tenerife, pero no quiere quedarse ahí. Su objetivo es recorrer las ocho islas Canarias, llevando estas conversaciones a diferentes territorios del archipiélago. La primera etapa comenzará en la isla tinerfeña y tendrá su cierre previsto en La Palma.
La propuesta de Laura Herrera mira alto: situar a Canarias como un espacio de encuentro para pensar el deporte desde una dimensión social, personal y transformadora.
Porque el deporte mueve cuerpos, sí. Pero también mueve ideas, emociones y vidas enteras. Y ahí, en ese punto donde una experiencia deportiva se convierte en conversación compartida, aparece el verdadero sentido de El Alisio Talks.
Un viento nuevo para escuchar mejor. Para hablar sin prisa. Para entender que detrás de cada deportista hay una historia que merece ser contada.