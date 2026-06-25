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Leonardo Rodríguez, presidente de la Unión Canario-Venezolana, tras los terremotos: “Muchas casas se han caído”

Rodríguez explica que los isleños en el país se encuentran en una "calma tensa"; confirma que la comunidad vinculada a su asociación no ha sufrido daños
Leonardo Rodríguez, presidente de la Unión Canario-Venezolana, tras los terremotos
Leonardo Rodríguez, presidente de la Unión Canario-Venezolana, tras los terremotos. | EP
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La comunidad venezolana afincada en Canarias sigue con preocupación la evolución de Venezuela tras los dos terremotos sufridos, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

“Estamos en una calma tensa”, resume para Europa Press el presidente de la Unión Canario-Venezolana, Leonardo Rodríguez, quien ha comentado que están “a la espera” de tener un balance, especialmente en esa zona del país dado que las comunicaciones son muy complicadas.

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Ha indicado que “afortunadamente”, la comunidad vinculada a su asociación en el país “no tienen daños personales ni daños en sus hogares ni en las delegaciones” y en Caracas, la capital, hay cierta “tranquilidad”.

Ha comentado que se enteró de los terremotos por la noche a través de un mensaje de ‘whatsapp’. “Me activé y estuve casi toda la noche despierto, pendiente”, ha agregado.

Ahora se trata de empezar a organizar posibles envíos de ayuda una vez se vaya conociendo el balance oficial de daños y qué necesidades hay sobre el terreno.

Leonardo cree que uno de los mayores “problemas” que puede haber ahora es el estado de las infraestructuras porque hay muchos edificios dañados o que incluso han colapsado debido al “bajo mantenimiento” realizado en las últimas décadas por el “deterioro” económico del país.

“Muchas casas se han caído”, ha comentado, debido a los malos materiales de construcción o la falta de rehabilitación y reposición de elementos deteriorados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado un balance provisional de al menos 164 personas fallecidas y más de 972 heridas.

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