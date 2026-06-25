Denuncian la “manipulación” de un nido de aves en Santa Cruz

La asociación Los Árboles Hablan ha denunciado la poda intensa de palmeras canarias llevada a cabo el pasado lunes en la calle Francisco García Talavera, en el barrio de Miramar de Santa Cruz de Tenerife, donde, aparte de eliminarse “muchas hojas verdes y aparentemente sanas, al día siguiente se encontró un nido manipulado y colocado en un seto, que no era su ubicación original”, detalló.
El colectivo añadió que dicha situación fue alertada por una vecina de la zona, quien también comprobó que el nido procedía de una de las palmeras podadas y en cuyas inmediaciones se localizó un pollo muerto en el suelo.
“Las podas durante la época reproductora de muchas especies de aves vulneran leyes nacionales y europeas que las protegen y constituyen un delito medioambiental. Exigimos al Ayuntamiento de Santa Cruz que las pare en época de nidificación”, subrayó la asociación.