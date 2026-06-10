La manta esperancera, un regalo de Tenerife al papa que reivindica la historia de todo un pueblo: este es su origen

La manta esperancera será uno de los regalos más simbólicos que recibirá el papa León XIV durante su visita a Tenerife, que tendrá lugar este viernes. La pieza no destaca solo por su valor tradicional. Su importancia está en su origen: es uno de los grandes emblemas de La Esperanza, en el municipio de El Rosario.
Durante generaciones, esta prenda formó parte de la vida cotidiana de campesinos y pastores de las zonas altas de la Isla. Nació como una respuesta sencilla y eficaz al frío, la humedad y el viento. Con el tiempo, dejó de ser solo una manta de abrigo y pasó a representar una identidad local muy reconocible.
Por eso, su elección como obsequio al Pontífice tiene una carga especial. La manta esperancera no es un símbolo genérico. Remite a un lugar concreto, a una comunidad concreta y a una historia ligada a las medianías de Tenerife.
Un emblema de La Esperanza
La manta esperancera está profundamente vinculada a La Esperanza. Su propio nombre la sitúa en este núcleo de El Rosario, donde las condiciones climáticas marcaron durante décadas la forma de vestir y de trabajar de sus vecinos.
El frío de las cumbres, la humedad de los montes y las largas jornadas en el campo explican el origen de esta prenda. Los hombres la usaban doblada y colocada sobre los hombros, a modo de capa. Así podían protegerse durante las labores agrícolas, el pastoreo o los desplazamientos por las zonas altas.
Esa función práctica acabó generando una seña de identidad. La manta blanca, con sus características franjas, se convirtió en una imagen asociada a La Esperanza y a su memoria rural. Hoy forma parte del patrimonio cultural de El Rosario, prácticamente de toda la Isla e incluso de Canarias.
Una prenda nacida para abrigar
El origen de la manta esperancera se relaciona con las mantas de lana usadas por campesinos y pastores para combatir las inclemencias del tiempo. El proyecto Medianías de Tenerife, vinculado al Cabildo, apunta además a la influencia de mantas de lana importadas de Inglaterra, valoradas por su resistencia y por su capacidad para proteger de la humedad.
La prenda se adaptó a la realidad de las zonas altas de Tenerife. Su uso no respondía a una moda ni a un gesto ornamental. Era una herramienta cotidiana. Abrigaba, protegía y acompañaba el trabajo diario.
Ese origen explica su fuerza simbólica. La manta esperancera representa el abrigo físico, pero también el arraigo a un territorio. Habla de una forma de vida marcada por el monte, los caminos, el campo y el clima.
La elección de la manta permite llevar hasta el papa una parte muy concreta de la identidad tinerfeña. No se trata solo de un objeto representativo de la Isla. Es una pieza con raíz local, reconocida por los vecinos de La Esperanza como un símbolo propio.
En ese sentido, el regalo adquiere una lectura clara. Tenerife entrega al Pontífice una prenda tradicional, pero La Esperanza aporta el emblema que da sentido al gesto. La manta habla de su historia, de su clima, de sus gentes y de una memoria colectiva que sigue viva.
El vídeo y la idea de acogida
En un reciente vídeo difundido por el Consistorio, la manta aparece preparada con cuidado, trasladada y presentada como un objeto de valor. Después, el relato visual la relaciona con el mar, la vulnerabilidad y la necesidad de abrigo.
La pieza audiovisual no debe leerse como una crónica literal. Su función es simbólica. Presenta la manta como una imagen de protección y acogida. Esa lectura encaja con el contexto de la visita del papa a Canarias y con el papel del Archipiélago como territorio de llegada.
La fuerza del mensaje está en su sencillez. Una prenda nacida en La Esperanza para proteger del frío se convierte ahora en un símbolo de hospitalidad. El abrigo de las medianías se transforma en una imagen de solidaridad.