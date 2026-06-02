María del Mar Rodríguez estrena la agenda de junio de la Librería del Cabildo

La Librería del Cabildo, gestionada por el área insular de Cultura a través de la empresa pública Ideco, consolida su programación cultural con una agenda de actividades para junio que incluirá firmas de libros, presentaciones literarias y del club de lectura, así como un homenaje al escritor y periodista Alfonso García-Ramos.
El consejero de Cultura, José Carlos Acha, destaca que “la programación nace con la vocación de convertir este espacio en un lugar vivo y abierto a la ciudadanía, donde los libros sean punto de partida para el diálogo, la reflexión y el encuentro”.
ACTIVIDADES
La programación comienza hoy martes (18.30 horas) con una firma de libros de la escritora María del Mar Rodríguez, autora de las obras La prestamista, La tuerta y La viuda blanca. Mañana miércoles (17.00 horas), el centro presenta su club de lectura, una iniciativa con la que se busca fomentar el encuentro entre lectores y promover el diálogo en torno a la literatura y la creación contemporánea. También ese día concluirá el taller La magia de las letras, impartido por el escritor Víctor Conde.
La poesía tendrá asimismo protagonismo. El jueves (18.30) arrancan las actividades poéticas con el Café literario, que se va a centrar en un recital del poemario A instancias del agua, de Isabel Expósito.
La próxima semana, el martes 9 (18.30), tendrá lugar la presentación del libro La rebelión de los guanches de Anaga, del investigador y escritor Domingo Garí. Para el 12 de junio (18.30) está previsto un nuevo encuentro del Café literario: un recital a dos voces a cargo de Antonio Martín Piñero y Guillermo Oliva.
La agenda continúa el lunes 15 (18.30) con un homenaje a Alfonso García-Ramos, una de las figuras fundamentales de la cultura y el pensamiento contemporáneo en Canarias. La actividad incluirá la charla Las islas van mar afuera. La novela olvidada de Alfonso García-Ramos, a cargo de Thenesoya V. Martín de la Nuez.
La poesía volverá a ser protagonista el día 18 (18.30) con un conversatorio con Fermín Higuera, quien abordará su proceso creativo y ofrecerá un recital sobre su poemario La carne de las hojas, mientras que el 19 de junio (18.30) volverá el Café literario, con las poetas Ruth Iraida R.H., Elisa Anceaume y Angie Hernández.
La programación concluirá con las presentaciones literarias de Háblame del mar de leva, de Cristi Cruz (día 23, 18.30), y Naufragios, la nueva obra de Andrés Ordóñez (día 30, 18.30 horas).