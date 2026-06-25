Muere un tercer niño atrapado en un coche en Francia en una semana de calor extremo

Las altas temperaturas que afectan a Francia y a buena parte de Europa se han cobrado la vida de un tercer menor en circunstancias similares en la última semana. Un niño de 3 años falleció la tarde del pasado miércoles tras quedar atrapado en el interior de un vehículo estacionado frente a su vivienda en la localidad de Saint-Gratien, situada al noroeste de París.
Según los datos de la investigación preliminar facilitados por la Fiscalía de Pontoise, el menor debía estar durmiendo la siesta cuando, en un descuido de unos 45 minutos, salió de la vivienda y se introdujo en el turismo, donde quedó encerrado sin posibilidad de salir. Pese a los intentos de reanimación de los progenitores y de los servicios de bomberos desplazados a la zona, solo se pudo certificar el fallecimiento del menor.
El suceso coincide con el hallazgo, el pasado lunes, de otros dos hermanos de 2 y 4 años muertos en el interior de un coche en una zona residencial de Carpentras, en el sureste del país.
Récords históricos de temperatura y mortalidad en aumento
La región de París y gran parte del territorio francés permanecen bajo alerta roja debido a un episodio térmico extremo. El servicio meteorológico nacional, Météo France, confirmó que este miércoles se convirtió en la jornada más calurosa registrada en la historia del país, alcanzando una media nacional de 30 °C durante el día y estableciendo un récord nocturno con 22 °C de media.
Los efectos colaterales de este fenómeno climatológico ya inciden en la salud pública y las infraestructuras:
- Incremento de emergencias: la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, detalló que solo en París se atendieron 25 paros cardíacos en 24 horas durante el miércoles, una cifra que triplica el promedio habitual de menos de diez casos diarios.
- Siniestralidad derivada: además del repunte de la mortalidad en la capital confirmado por el consistorio local, la ola de calor ya ha provocado más de 40 fallecimientos por ahogamiento en zonas acuáticas del país.
- Afectación energética: la compañía eléctrica nacional EDF se ha visto obligada a apagar de forma preventiva tres de sus 57 reactores nucleares debido al calentamiento del agua de los ríos que se emplean para su refrigeración.
Este escenario meteorológico ha reavivado en el país el recuerdo de la crisis climática del año 2003, la cual dejó un balance oficial cercano a las 15.000 víctimas mortales.