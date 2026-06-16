Nuevo golpe al narcotráfico en Canarias: el narco más activo de las Islas cae con 7.500 kilos de hachís

Las organizaciones criminales que operan en las aguas del Atlántico han sufrido uno de los reveses más contundentes de los últimos años. Las fuerzas de seguridad del Estado han logrado desmantelar una compleja estructura delictiva internacional, fuertemente asentada en el archipiélago, dedicada de manera sistemática a la recepción e introducción de sustancias estupefacientes a gran escala. Este último golpe policial contra el narcotráfico en Canarias pone de manifiesto la magnitud de las redes logísticas que eligen las costas isleñas como pasarela de entrada hacia el continente europeo.
La investigación, de carácter conjunto y coordinada al más alto nivel, se remonta a los últimos meses de 2025. En ese periodo, unidades de élite tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional abrieron líneas de rastreo paralelas en torno a un objetivo idéntico: uno de los barones de la droga más escurridizos y activos de la región canaria. Al percatarse de que ambas instituciones perseguían a la misma red de distribución, unificaron sus herramientas de inteligencia en una causa común que se ha prolongado durante ocho meses de intensas pesquisas.
Las cinco intervenciones que estrangularon el narcotráfico en Canarias
El grupo delictivo investigado no operaba de forma improvisada. Disponía de ramificaciones transcontinentales estables con conexiones directas en Sudamérica, el norte de África y el sur de la Península Ibérica. Para blindar sus movimientos frente a posibles sospechas policiales, los delincuentes aplicaban estrictas pautas de contravigilancia militarizada. Cambiaban diariamente de teléfonos móviles, utilizaban flotas de vehículos de alquiler que rotaban de manera constante y monitorizaban los principales puntos de descarga en el litoral.
A pesar de estas extremas medidas de seguridad, el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad civil y nacional logró asestar hasta cinco golpes quirúrgicos en diferentes fases de la organización. Las intervenciones se fueron sucediendo estratégicamente en entornos clave de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. A lo largo de esta línea temporal de capturas, los investigadores consiguieron retirar del mercado negro una cantidad que supera los 7.500 kilogramos de hachís, cortando el flujo financiero que alimentaba la infraestructura de la red.
El asalto de la madrugada en las costas de Sardina del Norte
El momento más crítico de los ocho meses de investigación se vivió durante la madrugada del pasado 11 de mayo. Gracias al control de los radares marítimos y las tareas de seguimiento en tierra, los agentes detectaron el avance sospechoso de una embarcación neumática bimotor de gran potencia que se aproximaba a toda velocidad hacia la zona de Sardina del Norte, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria). La lancha iba cargada hasta los topes con fardos de hachís listos para ser introducidos en furgonetas de carga.
La respuesta policial fue inmediata. Un dispositivo de asalto rodeó la playa de desembarco en el momento exacto en que se iniciaba la descarga del cargamento ilícito. La maniobra sorpresa concluyó con la detención fulminante de nueve personas implicadas en las labores de estiba en la arena, la intervención de la lancha neumática y la incautación de un lote de más de 3.000 kilogramos de hachís que formaba parte de esa entrega marítima.
Registros en Málaga, armas incautadas y fugitivos plenamente identificados
Con el núcleo logístico de la banda completamente al descubierto, la autoridad judicial autorizó la fase final de explotación de la operación. De forma simultánea, decenas de agentes irrumpieron en seis inmuebles y almacenes clandestinos ubicados de forma repartida entre la isla de Gran Canaria y la provincia de Málaga, el punto de destino de gran parte de la mercancía. El resultado global de estas entradas domiciliarias eleva el balance de arrestados a un total de 25 personas.
En el interior de las viviendas registradas, los agentes descubrieron auténticos arsenales y cajas fuertes con dinero de curso legal. En total, se intervinieron más de 250.000 euros en efectivo ocultos en bolsas de plástico, un arma de fuego corta lista para disparar con abundante munición de reserva, machetes de grandes dimensiones y numerosa documentación contable de vital interés para los analistas financieros del caso.
Aunque el entramado principal se considera desarticulado, la Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen abierta la investigación. Varios integrantes clave del grupo delictivo consiguieron huir antes de los registros, por lo que se han emitido órdenes de busca y captura internacionales tras haber sido identificados plenamente. Los dispositivos específicos permanecen desplegados en los puertos y aeropuertos canarios, y los investigadores judiciales no descartan nuevas detenciones a gran escala a lo largo de las próximas semanas.