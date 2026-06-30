NC-BC presenta su nueva dirección local en Santa Cruz de Tenerife para “recuperar la ciudad para la ciudadanía”

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado hoy oficialmente la nueva dirección local de Santa Cruz de Tenerife, el sábor (ejecutiva) que nace con el objetivo de construir una alternativa política que permita “recuperar Santa Cruz para la ciudadanía”, centrada en los barrios, la vivienda, la justicia social y la participación ciudadana. La nueva dirección de Nueva Canarias-Bloque Canarista en la ciudad, encabezada por Daniel Ross como secretario local, y Dolores “Lola” Espinosa, como secretaria de Organización y de Política Municipal; aseguró que trabajará desde este momento para reforzar la presencia del partido en la capital y preparar el proyecto de cara a las próximas citas electorales.
En la rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, participó el secretario general nacional de NC-BC, Luis Campos; el secretario general insular de Tenerife, Juan Daniel Fajardo; Daniel Ross; Lola Espinosa, así como la secretaria insular de Movimientos Sociales, Isabel Luis Delgado
Juan Daniel Fajardo destacó que la constitución del comité local supone un “paso más en el proceso de crecimiento y expansión” de NC-BC en Tenerife y en el conjunto del Archipiélago. El dirigente tinerfeño subrayó que el nuevo equipo está formado por personas con “ilusión, compromiso y lealtad” para afrontar los principales retos de la capital.
Fajardo señaló que Santa Cruz atraviesa problemas estructurales que requieren una respuesta política decidida, especialmente en materia de vivienda, donde denunció las dificultades que encuentran los jóvenes y numerosas familias para acceder a un hogar digno debido al encarecimiento del mercado inmobiliario.
Daniel Ross afirmó que la nueva dirección nace con “vocación de permanencia” y como una alternativa a los partidos tradicionales que gobiernan el municipio. Criticó la gestión del Ayuntamiento en aspectos como las obras públicas, la movilidad, la falta de vivienda pública, la escasez de aparcamientos, la ausencia de planificación urbana y la falta de presencia policial en los barrios.
Freno a la extrema derecha
Ross también defendió el papel de NC-BC como un espacio de encuentro del nacionalismo progresista para hacer frente al crecimiento de la extrema derecha y apostó por una política basada en la participación ciudadana y la escucha activa de los vecinos y las vecinas.
Durante el acto se presentó oficialmente la nueva ejecutiva local (sábor) constituida el pasado 5 de junio e integrada además por Cristo Llurda Faro, como responsable de Tesorería, Comunicación y Políticas Públicas. Dácil Barreto Velasco, secretaria de Educación, Asuntos Sociales, Turismo Sostenible, Igualdad y Cooperación; y Pedro García Castro, secretario de Transportes, Territorio y Medio Ambiente, entre otros miembros.
Lola Espinosa defendió una política “útil, cercana y municipalista”, centrada en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. La concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz en el mandato de 2019 a 2023 reivindicó la necesidad de fortalecer los servicios públicos, impulsar vivienda pública, proteger el comercio de barrio, mejorar la accesibilidad para las personas mayores y defender los derechos laborales en las contrataciones públicas.
Asimismo, aseguró que la nueva organización trabajará “pisando los barrios y escuchando a sus vecinos”, con el objetivo de convertir sus demandas en propuestas concretas para mejorar la calidad de vida en la capital.
El secretario general nacional de Nueva Canarias-Bloque Canarista calificó la constitución del comité local de Santa Cruz como “un día importante para la organización”, al considerar imprescindible contar con una estructura sólida en la capital para consolidar el proyecto nacional canario.
Luis Campos enmarcó esta presentación dentro del proceso de expansión territorial que vive NC-BC, tras la reciente constitución de las direcciones insulares en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Anunció que el objetivo es seguir implantando comités locales en todos los municipios del Archipiélago.
Defendió un proyecto “nacionalista, progresista y de izquierdas” que sitúe en el centro la vivienda, la redistribución de la riqueza y la participación ciudadana, frente a los “falsos nacionalismos” como Coalición Canaria que han priorizado acuerdos con la extrema derecha y políticas alejadas de las necesidades sociales.