El apetecible negocio de las comidas para llevar ya preparadas tiene miga

El negocio de las comidas para llevar está en auge. Su alta rentabilidad se basa en los bajos costes operativos, al eliminar la atención en la sala. Requiere una inversión inicial de entre 20.000 y 45.000 euros, un empaquetado funcional y cumplir con las normativas de la hostelería. Un menor gasto, flexibilidad horaria y una rápida adaptación a las tendencias de consumo son las principales ventajas. En el otro lado de la balanza, la competencia del listo para comer de los supermercados, la dependencia de plataformas de reparto y un margen de beneficio ajustado por el elevado coste de las materias primas.
La Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre) abre una etapa bajo la denominación de Platos preparados de España, para asumir la transformación experimentada por esta industria de la alimentación en las últimas décadas y conectar “de forma más clara, cercana y directa” con los consumidores. La nueva identidad forma parte de una estrategia de comunicación más amplia que busca fortalecer el posicionamiento institucional de la entidad, “poniendo en valor la capacidad innovadora de las empresas asociadas y destacando su contribución a la economía, el empleo y la competitividad de un sector en constante crecimiento, cada vez más relevante en la alimentación diaria” de los españoles.
“Deseamos reforzar la posición de la asociación como voz común del sector y como plataforma para acompañar la progresión imparable de una industria dinámica y competitiva que mantiene su ambición de seguir creciendo dentro y fuera de nuestras fronteras”, expresa David Aldea, presidente de Platos Preparados de España. Con este propósito, Asefapre ha renovado su página web, “más moderna y accesible”.
El eje central de la evolución es un logotipo compuesto por un tenedor y la virgulilla, “un símbolo distintivo de nuestro idioma que refleja tanto el arraigo de la gastronomía española a su cultura como la unión de las empresas que integran el sector”. Con ello, Platos Preparados de España quiere “realzar los valores de calidad, innovación y mejora continua que caracterizan a la industria”.
El consumo de platos preparados creció un 3,8% en 2025. La categoría reforzó su posición como una de las más dinámicas del mercado de la alimentación en España. Durante el pasado ejercicio, las empresas de Asefapre sumaron una producción de 324.037 toneladas, un 10,8% más que en 2024, y elevaron sus exportaciones un 11,3%, hasta las 69.508 toneladas (el 21,4%).
La licencia de apertura y actividad se gestiona en el Ayuntamiento. Hay que acreditar que el local cumple con el Plan General de Ordenación Urbana, dispone de salida de humos, insonorización, accesos adaptados y un protocolo contra incendios. El registro sanitario lo canaliza la consejería autonómica correspondiente. ¡Buen provecho!