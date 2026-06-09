PADIS 2025-2026 acerca el deporte inclusivo a más de 2.000 personas en Tenerife

Tenerife vuelve a poner el deporte al servicio de la inclusión con una nueva temporada del Plan de Actividad Físico-Deportiva para la Inclusión Social, más conocido como PADIS. En el curso 2025-2026, esta iniciativa gestionada por IDECO se consolida como uno de los proyectos más relevantes de la isla para fomentar la participación activa de personas con discapacidad.
Y no hablamos solo de hacer ejercicio. Hablamos de salir, compartir, descubrir nuevas capacidades y sentirse parte de un grupo. Algo tan sencillo como una clase de natación, una jornada de senderismo o un entrenamiento de baloncesto puede convertirse en una pequeña revolución personal. De esas que no siempre hacen ruido, pero dejan huella.
El objetivo del programa es claro: derribar barreras y acercar la práctica deportiva regular a quienes necesitan espacios adaptados, acompañamiento profesional y oportunidades reales para disfrutar del deporte en condiciones de igualdad.
El deporte como espacio de salud y convivencia
PADIS parte de una idea que cada vez cobra más fuerza: el deporte es una herramienta de bienestar integral. Ayuda al cuerpo, claro, pero también a la mente y a la vida social. Mejora la autoestima, favorece la autonomía y crea vínculos entre participantes, familias, monitores y entidades.
Esta temporada, además, el programa llega con cifras muy significativas. Más de 2.000 participantes y alrededor de 100 centros forman parte de una red que crece año tras año. Esa respuesta confirma la buena acogida del plan entre asociaciones y entidades de Tenerife, pero también refleja una necesidad real: seguir construyendo espacios deportivos accesibles para todos.
Porque la inclusión no se consigue solo con buenas intenciones. Se consigue con planificación, recursos, formación y continuidad.
Tres bases para que la inclusión funcione
El éxito de PADIS se apoya en tres pilares que dan sentido al proyecto.
El primero es la accesibilidad. Las actividades se desarrollan en instalaciones, espacios y con materiales adaptados, para que cada persona pueda participar con seguridad y comodidad. No se trata de encajar a los usuarios en una actividad cualquiera, sino de adaptar la actividad a sus necesidades.
El segundo es la formación especializada. El programa cuenta con profesionales preparados en actividad físico-deportiva inclusiva, bajo el liderazgo del equipo especializado de la Universidad de La Laguna. Este punto es fundamental. Una sesión inclusiva requiere sensibilidad, conocimiento y capacidad para ajustar cada ejercicio a la realidad de los participantes.
El tercer pilar es la variedad de propuestas. PADIS ofrece un calendario amplio, pensado para motivar y enriquecer la rutina de los usuarios. Porque probar cosas nuevas también forma parte del aprendizaje. Y, a veces, descubrir una actividad inesperada abre una puerta enorme.
Actividades para todos los gustos y en distintos puntos de la isla
La programación de la temporada 2025-2026 incluye disciplinas muy diferentes repartidas por varios municipios e instalaciones de Tenerife. La idea es acercar el deporte a la gente, no obligar a la gente a perseguir el deporte lejos de su entorno.
Entre las actividades de equipo y pista destacan el baloncesto en el Pabellón de La Salud, así como sesiones de atletismo y yoga en espacios como el CIAT o el Complejo Deportivo Las Torres. Son propuestas que combinan movimiento, coordinación, concentración y convivencia.
También hay actividades vinculadas al entorno natural, una parte muy especial del programa. Las jornadas en Guardianes Centenarios, la hípica en centros como Riendas Vivas o El Molino, y las salidas de senderismo permiten a los participantes vivir experiencias distintas, respirar otro ambiente y conectar con el paisaje de la isla.
Y, por supuesto, el mar y el agua tienen su espacio. El calendario incluye paddle surf en Las Teresitas y en la Playa de Los Cristianos, además de natación en piscinas de Añaza y Puerto de la Cruz. Para muchas personas, estas actividades acuáticas suponen una forma de ganar confianza, mejorar la movilidad y disfrutar de una sensación de libertad difícil de explicar.
Una clausura en el Santiago Martín
La temporada culminará el 15 de mayo de 2026 con una gran jornada de clausura en el Pabellón Santiago Martín. Será el punto final a meses de trabajo, aprendizaje y convivencia.
Ese día servirá para celebrar los avances, reconocer la implicación de los centros y poner en valor el esfuerzo de todos los participantes. Porque cada sesión cuenta. Cada paso, cada brazada, cada partido y cada pequeño logro forman parte de un proceso mucho más grande.
Más que una despedida, será una fiesta de la inclusión.
Cómo participar en PADIS
Las personas interesadas en formar parte del programa pueden hacerlo como usuarios o incluso acceder a vías de formación para especializarse profesionalmente en deporte inclusivo.
Para ampliar información, se puede contactar con IDECO en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín o a través del correo info@idecogestion.net.
PADIS 2025-2026 confirma que el deporte puede ser una herramienta real de transformación social. Una forma de cuidar, acompañar y abrir oportunidades. Porque cuando la actividad física se adapta a las personas, y no al revés, ocurre algo bonito: todos encuentran su lugar.
Como recuerda el lema del programa: “Con PADIS puedes, con PADIS podemos”.