Transvulcania 2026 firma una edición histórica con todos sus récords hechos añicos

La Palma vivió una semana para recordar
La Transvulcania Adidas 2026 ya tiene sitio reservado en la memoria grande del trail running. Y no es una frase hecha. Lo ocurrido en La Palma fue de esos acontecimientos que, cuando pasan los años, se recuerdan con un “yo estuve allí” lleno de orgullo.
La prueba palmera reunió todos los ingredientes para convertirse en una edición inolvidable: condiciones perfectas, corredores de primerísimo nivel, público volcado y un escenario natural que, como siempre, puso la piel de gallina. El resultado fue casi increíble: los ocho récords de las ocho modalidades competitivas cayeron en una misma edición.
Sí, todos. Uno detrás de otro. Como si la isla hubiera decidido abrir sus senderos para una jornada de pura velocidad, resistencia y emoción.
El Kilómetro Vertical marcó el camino
La fiesta de los récords comenzó con el Kilómetro Vertical, una prueba tan corta como despiadada. Desde la playa de Tazacorte, los corredores afrontaron algo más de siete kilómetros con 1.203 metros de desnivel positivo. Dicho rápido parece fácil, pero quien ha mirado alguna vez hacia esas rampas sabe que allí cada paso pesa.
En categoría masculina, el keniano Richard Omaya Atuya firmó una subida espectacular y dejó el nuevo récord en 45 minutos y 1 segundo. Una marca tremenda, casi de otro planeta.
La prueba femenina también tuvo sello keniano. Joyce Mutoni Njeru dominó con autoridad y paró el reloj en 55 minutos y 2 segundos, estableciendo una nueva referencia. Fue el primer gran aviso de lo que estaba por venir: Transvulcania 2026 no iba a ser una edición cualquiera.
David Sinclair rompe una marca que parecía intocable
El gran día llegó el sábado 9 de mayo. Desde el Faro de Fuencaliente, con una meteorología ideal, la Ultramaratón arrancó a un ritmo altísimo. Se notaba desde los primeros kilómetros que algo grande podía pasar. Y pasó.
En la categoría masculina, el estadounidense David Sinclair protagonizó una actuación memorable. Cruzó la meta en Los Llanos de Aridane con un tiempo de 6:32:24, destrozando el récord que Luis Alberto Hernando mantenía desde 2015.
No fue una mejora pequeña. Sinclair rebajó la anterior plusmarca en 19 minutos, una diferencia enorme en una carrera de este nivel.
Pero quizá lo más llamativo fue el dato colectivo: los seis primeros clasificados terminaron por debajo del antiguo récord. Eso explica mejor que nada la dimensión de la carrera. No fue solo un corredor en estado de gracia, fue una Ultramaratón lanzada a una velocidad nunca vista en la isla.
El sueco Peter Engdahl finalizó segundo con 6:41:19, mientras que el italiano Nadir Maguet completó el podio con 6:42:31. Entre los españoles, el mejor fue Ionel Manole. También destacó el caso de Pablo Villa, que con un tiempo que años atrás le habría permitido pelear por la victoria terminó decimoséptimo. Así de salvaje fue el nivel.
Blandine L’Hirondel gana una batalla preciosa
La carrera femenina dejó otra historia de esas que enganchan. La francesa Blandine L’Hirondel partía entre las grandes favoritas y acabó confirmando los pronósticos, aunque tuvo que trabajar muchísimo para conseguirlo.
Durante buena parte de la prueba lideró con solvencia, pero la australiana Lucy Bartholomew apretó de verdad. Tanto, que llegó a ponerse por delante en el Roque de los Muchachos. Ahí la carrera se puso preciosa, con esa tensión que solo tiene la montaña cuando las fuerzas empiezan a fallar y la cabeza manda más que las piernas.
L’Hirondel encontró su momento en el descenso hacia Tazacorte, un tramo técnico, duro y traicionero. Pese a sufrir varias caídas, recuperó el liderato y llegó a meta con 7:43:47, nuevo récord femenino de la Ultramaratón.
Bartholomew terminó segunda y Emelie Forsberg, una leyenda del trail, completó el podio en su regreso a La Palma diez años después. Bonita imagen, ¿verdad? Tres corredoras enormes compartiendo una llegada con sabor histórico.
La Maratón y la Media también volaron
La Maratón, de 43 kilómetros, siguió la misma dinámica. Ritmo alto, grandes actuaciones y nuevos registros. Fran Anguita consiguió su segunda victoria en Transvulcania y lo hizo con récord incluido: 3:39:03.
En la prueba femenina, Ikram Rharsalla brilló con una carrera muy sólida y rápida. Su tiempo, 4:12:53, pasó a ser la nueva marca histórica de la modalidad.
La Media Maratón también tuvo un estreno muy especial dentro de la Copa del Mundo WMRA. Y vaya estreno. El keniano Philemon Kiriago se llevó el triunfo con 2:07:43 tras un final ajustadísimo, solo cuatro segundos por delante de Anthony Felber. Cuatro segundos después de una carrera de montaña… una locura.
En mujeres, Ruth Gitonga venció con 2:22:50. Además, la palmera Moana Lilly Kehres firmó una actuación muy celebrada al acabar cuarta y ser la primera española clasificada.
Mucho más que cronómetros
Con todo, reducir esta Transvulcania a números sería quedarse corto. Claro que los récords impresionan. Claro que los tiempos quedarán escritos en la historia. Pero esta prueba tiene algo más.
Tiene a La Palma entera empujando. Tiene a los vecinos animando en cada curva, en cada subida, en cada tramo donde el corredor duda si podrá seguir. Tiene esa mezcla de dureza y calor humano que convierte una carrera en una experiencia.
La edición de 2026 también destacó por su carácter inclusivo. Programas como Transvulcania Accesible alcanzaron cifras históricas de participación, demostrando que la montaña puede ser un espacio más abierto, más compartido y más emocionante para todos.
Con las inscripciones agotadas desde hace meses y una lista de espera superior a 1.600 personas, la Transvulcania vuelve a confirmar su dimensión internacional.
La Palma no solo organizó una carrera. Regaló al trail running una edición irrepetible. Una de esas que se cuentan despacio, con emoción, como quien recuerda una gran aventura.