El papa ya está en Tenerife: la agenda completa en la Isla

El papa León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de Tenerife Norte tras un vuelo de 17 minutos que lo trajo desde Gran Canaria.
En la pista del aeropuerto Tenerife norte, el papa será recibido entre otros, por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá, y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.
La agenda oficial del papa León XIV en Tenerife para este viernes contempla tres grandes citas repartidas entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
Visita al campamento de Las Raíces
El primer acto está previsto a las 09.30 horas en el Centro de Acogida de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna. Allí, el Pontífice mantendrá un encuentro con personas migrantes que permanecen acogidas en estas instalaciones.
Esta parada forma parte del mensaje central que León XIV ha trasladado durante su visita a Canarias, marcado por la situación migratoria que atraviesa el Archipiélago. En su paso por Gran Canaria, el Papa ya había pedido que Europa no normalice que el Atlántico se convierta en “un cementerio sin lápidas”.
Encuentro en la Plaza del Cristo de La Laguna
Tras su visita a Las Raíces, el Papa se trasladará a la Plaza del Cristo de La Laguna, donde a las 10.10 horas participará en un acto con entidades, colectivos y organizaciones que trabajan en el ámbito de la acogida y la integración social de personas migrantes.
En este encuentro está previsto que León XIV pronuncie uno de los discursos de mayor relevancia de su estancia en las Islas, especialmente por el contexto migratorio y social que rodea su viaje.
Misa en Santa Cruz de Tenerife
El acto principal de la jornada tendrá lugar a las 12.15 horas en la explanada portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde el Pontífice presidirá una misa multitudinaria.
La celebración reunirá a miles de fieles llegados desde distintos puntos de Canarias y está llamada a convertirse en una de las concentraciones religiosas más destacadas celebradas en las Islas en las últimas décadas.
Con esta eucaristía, León XIV cerrará su visita a Tenerife y pondrá el broche a su viaje apostólico a España.