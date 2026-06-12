Decenas de migrantes reciben en Las Raíces a León XIV que es “muy buena gente”

Son las ocho y media de la mañana (hora canaria) y varias decenas de migrantes están ya sentados en el espacio preparado en el centro de atención de migrantes Las Raíces esperando la llegada del papa y aunque la mayoría son mulsumanes, no dudan en alabar la figura de León XIV al que consideran “muy buena gente”.
En varios testimonios, recogidos por EFE, los migrantes, la mayoría de ellos llegados hace un mes a distintas islas en cayucos o en otro tipo de embarcaciones precarias, confían en que esta visita papal permita visibilizar su situación y ayudar a regularizar su estancia.
Es el caso de Ismael, que llegó hace un mes en cayuco a la isla de El Hierro y su único interés es poder ir a Europa para ayudar a su familia y regresar a Gambia.
Tardó seis días en llegar a El Hierro, en un viaje que recuerda muy complicado, en el que pasó miedo y en el que ni siquiera se acuerda cuantas personas viajaban en el cayuco.
Mohamed Lamine, de 36 años, llegó también a El Hierro hace un mes en un viaje muy peligroso. Quiere poder llegar a Madrid -se declara auténtico seguidor del Real Madrid y siempre va vestido de blanco en honor al club- y espera que la visita del papa suponga un revulsivo para que los migrantes que quieren trabajar puedan regularizar su situación.
Lamine cree que el papa León XIV es “muy buena gente” y les puede ayudar a legalizar su situación aunque ni él, ni mayoría de los migrantes acogidos en Las Raíces, son católicos sino mulsumanes, ha destacado “todos creemos en un dios y eso es lo importante”.
Aliu, de Gambia, llegó hace un mes a Gran Canaria y también tiene muchas expectativas con que este viaje les ayude a legalizar su situación y conseguir trabajar y mandar dinero a su familia.