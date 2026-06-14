Salvamento rescata a 77 personas, tres menores entre ellas, de una patera en aguas próximas a Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 77 personas de origen subsahariano, entre ellas seis mujeres y tres menores, que viajaban a bordo de una patera localizada a unos 64 kilómetros al este de Lanzarote, tras partir desde la costa marroquí de Tan Tan.
Según ha informado a EFE la sociedad estatal, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas ha recibido el aviso sobre las 11:00 horas, con dos posibles posiciones de la embarcación, que navegaba con rumbo a las islas Canarias.
Los controladores marítimos han movilizado a la Salvamar Acrux y han informado a los buques que se encontraban en la zona, desviando al mercante Eptalofos hacia una de las posiciones indicadas.
A las 13:06 horas, el buque ha comunicado que tenía la patera a la vista, a cerca de 5 kilómetros de distancia, y se le ha indicado que permaneciera en la zona sin perderla de vista hasta la llegada de la unidad de rescate.
Finalmente, a las 14:06 horas, la Salvamar Acrux ha informado de que había finalizado el rescate de las personas a bordo de la embarcación precaria, y ha agradecido la colaboración del Eptalofos, al que le ha indicado que continuara su travesía.
La llegada de los rescatados a Puerto Naos, en Arrecife, está prevista en torno a las 17:00 horas.