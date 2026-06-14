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Salvamento rescata a 77 personas, tres menores entre ellas, de una patera en aguas próximas a Canarias

Se localizó a unos 64 kilómetros al este de Lanzarote, tras partir desde la costa marroquí de Tan Tan
Más de mil personas rescatas en la ruta migratoria canaria este fin de semana
Imagen de archivo. / Salvamento Marítimo
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Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 77 personas de origen subsahariano, entre ellas seis mujeres y tres menores, que viajaban a bordo de una patera localizada a unos 64 kilómetros al este de Lanzarote, tras partir desde la costa marroquí de Tan Tan.

Según ha informado a EFE la sociedad estatal, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas ha recibido el aviso sobre las 11:00 horas, con dos posibles posiciones de la embarcación, que navegaba con rumbo a las islas Canarias.

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Los controladores marítimos han movilizado a la Salvamar Acrux y han informado a los buques que se encontraban en la zona, desviando al mercante Eptalofos hacia una de las posiciones indicadas.

A las 13:06 horas, el buque ha comunicado que tenía la patera a la vista, a cerca de 5 kilómetros de distancia, y se le ha indicado que permaneciera en la zona sin perderla de vista hasta la llegada de la unidad de rescate.

Finalmente, a las 14:06 horas, la Salvamar Acrux ha informado de que había finalizado el rescate de las personas a bordo de la embarcación precaria, y ha agradecido la colaboración del Eptalofos, al que le ha indicado que continuara su travesía.

La llegada de los rescatados a Puerto Naos, en Arrecife, está prevista en torno a las 17:00 horas.

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