El Gobierno sigue con “preocupación” la situación de los canarios en Venezuela tras los terremotos: “Contacten al teléfono de emergencia”

El Gobierno de Canarias constituye este jueves una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país, tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.
“Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Afonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios, donde ha trasladado “la incertidumbre” que protagoniza unos momentos en donde el Gobierno de Canarias “quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias”.
Por este motivo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han suspendido su agenda prevista este jueves para poder hacer un seguimiento directo de la situación y poder establecer contacto con todas las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.
“Vamos a constituir un grupo para poder hacer seguimiento desde el Gobierno de Canarias con inmediatez y estrecha colaboración y ofrecimiento a todas las entidades. El Gobierno canario quiere enviar todo el cariño y solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional.
Ayuda desde Hogar Canario Venezolano
El Hogar Canario Venezolano, club social dedicado a la difusión y promoción de la cultura canaria en Venezuela, ha anunciado que abrirá sus puertas este jueves 25 de junio, desde las 7:00 horas, para prestar apoyo a sus socios tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en el país.
La entidad, integrada en su mayoría por canarios residentes en Venezuela, ha informado de que pondrá sus instalaciones a disposición de quienes necesiten un espacio seguro. Según el comunicado difundido por el club, el objetivo es “brindar agua potable, uso de las instalaciones sanitarias y un lugar seguro para resguardar su integridad física”.
La organización también ha señalado que, debido a la situación de emergencia, algunas actividades previstas quedan suspendidas. “Estamos a su disposición”, ha trasladado el Hogar Canario Venezolano en su mensaje a los socios.
Los terremotos han dejado hasta el momento un balance provisional de 32 fallecidos y más de 700 heridos, según ha comunicado la presidenta encargada del país en un discurso dirigido a la nación. “A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados”, anunció.
Venezuela ha declarado el estado de emergencia tras los seísmos, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a los afectados. Las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que se ha descrito como “zona de desastre” con “decenas de edificios colapsados”
Fernando Clavijo expresa su “tristeza”
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su “dolor y tristeza” por las consecuencias de los terremotos y ha anunciado la suspensión de su agenda durante la jornada para realizar un seguimiento directo de la situación.
Clavijo ha explicado que el Ejecutivo autonómico se mantiene en contacto con las entidades canarias y con el Consulado General de España en Venezuela. “La incertidumbre es muy grande y desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias”, señaló.
Tras las conversaciones y seguimiento con el Consulado de España en Venezuela, se ha activado el plan de protección civil y emergencia.— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) June 24, 2026
Si lo necesitan, y tienen posibilidad de contactar telefónicamente con el consulado, háganlo en este número de emergencia ☎️ 58 424-2090264
El presidente canario también ha trasladado su solidaridad con Venezuela “en este momento tan difícil” y ha informado de que, tras las conversaciones con el Consulado de España en Venezuela, se ha activado el plan de protección civil y emergencia.
El Gobierno de Canarias ha facilitado además un número de emergencia consular para quienes necesiten contactar telefónicamente con el Consulado de España en Venezuela: +58 424-2090264.