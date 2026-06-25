Quevedo se pasa a la cumbia: así suena la nueva versión de ‘Columbia’

El cantante grancanario Quevedo volvió a dar que hablar tras su paso por ‘Un Poco de Ruido‘, uno de los programas de streaming argentinos más populares dedicados a la música tropical, la cumbia y el cuarteto. El artista se animó a interpretar algunos de sus temas en una versión completamente distinta a la habitual, con arreglos cumbieros que rápidamente empezaron a circular en redes sociales.
El momento más comentado llegó con ‘Columbia’, uno de los mayores éxitos de Quevedo, que interpretado por el artista con un nuevo ritmo que sorprendió tanto a los seguidores del cantante como al público argentino.
Quevedo, en versión cumbia
Desde las redes de ‘Un Poco de Ruido‘ se han compartido varios clips de la visita, en los que puede verse al artista disfrutando de esta adaptación musical. El propio programa acompañó una de las publicaciones con una frase que resume el espíritu del momento: “OBSTÁCULO: QUEVEDO CUMBIERIZADO”.
Además de ‘Columbia’, Quevedo también se animó con ‘Al Golpito’, llevando su sonido urbano a un terreno marcado por la percusión, los coros y la energía característica de la cumbia argentina. La mezcla no tardó en llamar la atención de miles de fanáticos que pidieron el lanzamiento oficial de esta nueva versión.
Un momento viral entre Canarias y Argentina
La aparición de Quevedo en este espacio argentino refuerza la conexión del artista con públicos de distintos países y estilos musicales. Su paso por ‘Un Poco de Ruido‘ dejó una de esas escenas pensadas para redes: un éxito reconocible, una versión inesperada y un cantante dispuesto a salir de su zona habitual.
Los vídeos compartidos por el programa comenzaron a moverse con rapidez entre seguidores de la música urbana, la cumbia y los fans del artista grancanario, que ya han convertido esta interpretación en uno de los momentos más comentados de su visita.
Con esta versión cumbierizada de ‘Columbia’ y ‘Al Golpito’, Quevedo muestra otra cara de su repertorio y vuelve a demostrar la capacidad de sus canciones para adaptarse a sonidos muy distintos sin perder su esencia.