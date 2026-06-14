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Rescatan en helicóptero a un hombre tras sufrir una caída en el Teide

Efectivos de Cruz Roja accedieron hasta el afectado
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A las 15:19 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una persona que precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída en un sendero en Las Cañadas del Teide, municipio de La Orotava.

Efectivos de Cruz Roja accedieron hasta el afectado, un hombre de 66 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, rescatado por el helicóptero del GES y trasladado en ambulancia del SUC al Hospital del Norte.

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Tras su aterrizaje, el personal del SUC asistió al afectado antes de trasladarlo al centro hospitalario.

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