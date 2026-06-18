Solardo protagoniza el Opening de Verano en Papagayo Tenerife

Papagayo Tenerife dará la bienvenida a la temporada estival con una de las citas más destacadas de su programación de 2025. El próximo 20 de junio, el emblemático espacio del sur de la isla celebrará su esperado Opening de Verano con la actuación estelar de Solardo, uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional, acompañado por los DJs Beto y Alex Wellmann, dentro de una nueva entrega de Essence.
Solardo, el dúo formado por Mark Richards y James Eliot, se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes de la música electrónica de baile. Con más de una década de trayectoria, han sabido redefinir los límites del house y el techno, contagiando al público de todo el mundo con su energía explosiva y sus ritmos irresistibles. Su presencia en festivales y clubes de prestigio internacional los ha convertido en un nombre imprescindible dentro de la escena.
Su éxito en las listas confirma su talento en la producción: himnos como Move Your Body junto a Marshall Jefferson, Big Talk con Idris Elba o XTC con Eli Brown han marcado a toda una generación de clubbers. Siempre a la vanguardia, siguen sorprendiendo con fusiones innovadoras y una visión fresca que mantiene su sonido en constante evolución.
El carisma de Solardo se refleja en un calendario de giras imparable, con actuaciones que van desde noches inolvidables en Ibiza hasta grandes festivales en Asia. Reconocidos en rankings como el DJ Mag Top 100 y respaldados por múltiples premios, su legado va mucho más allá de la pista de baile: representan la pasión, la innovación y la capacidad unificadora de la música electrónica.
La velada contará también con la participación de Beto y Alex Wellmann, dos artistas habituales de la programación de Papagayo Tenerife que destacan por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a través de sesiones que combinan elegancia, energía y una cuidada selección musical. Ambos serán los encargados de completar una experiencia sonora diseñada para acompañar el inicio del verano en uno de los espacios de ocio más reconocidos de Canarias.
Con esta cita, Papagayo Tenerife refuerza su apuesta por atraer a artistas de referencia internacional y consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la música electrónica en las Islas. La actuación de Solardo supone además una oportunidad única para disfrutar en Tenerife de uno de los proyectos más relevantes del panorama dance actual, en una noche que promete reunir a público local y visitantes en torno a la mejor música electrónica.