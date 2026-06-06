Spencer Tunick hará de Gran Canaria un símbolo de libertad y diversidad

Gran Canaria volverá a situarse en el centro de la conversación internacional sobre arte, diversidad y derechos humanos con la llegada del fotógrafo y artista neoyorquino Spencer Tunick, que realizará una gran intervención humana inspirada en los colores y valores de las banderas LGTBIQA+. La acción, titulada Gran Spectrum, tendrá lugar el 26 de julio entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, como una de las grandes producciones de Culture & Business Pride 2026.
La obra reunirá a cientos de participantes en una composición colectiva concebida para lanzar un mensaje de libertad, igualdad, convivencia y visibilidad en un momento marcado por el cuestionamiento de los derechos y la representación pública del colectivo LGTBIQA+. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del enlace web www.arnculturepride.org/spencertunick.
Para Spencer Tunick, la elección de Gran Canaria no es casual. El artista, una de las figuras más reconocibles del arte contemporáneo vinculado al cuerpo humano y al espacio público, asegura que la isla representa uno de los espacios de convivencia y aceptación más importantes del mundo.
“Gran Canaria es el lugar ideal por su larga historia de aceptación hacia todas las identidades y géneros”, explica Tunick. “Me recuerda a una especie de pequeño Manhattan, donde las personas pueden ser quienes realmente quieren ser”.
La instalación utilizará el cuerpo humano como expresión colectiva de identidad, igualdad y presencia pública compartida. Más allá de la dimensión estética, Tunick plantea la obra como una respuesta artística frente al retroceso que afecta actualmente a los derechos y la representación del colectivo.
CAMBIAR
“El objetivo más importante es cambiar la mentalidad de los políticos”, afirma. “Puedes hacer protestas o grandes obras de arte, pero si no llegan a quienes toman decisiones, no entienden lo que esto significa. Muchas veces los políticos viven dentro de una burbuja. Si la gente está dispuesta incluso a desnudarse para expresar igualdad y libertad, quizá comiencen a apoyar a las personas de una manera más humana y compasiva”.
La intervención cuenta con el respaldo institucional de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida, a través de la Presidencia del Cabildo, y de Turismo de Islas Canarias, reforzando el posicionamiento del Archipiélago como referente internacional vinculado a la diversidad, la inclusión y los derechos humanos.
Tunick ha desarrollado instalaciones multitudinarias en más de cien ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Barcelona, Londres, Sídney, Viena, Ámsterdam y Ciudad de México, donde reunió en 2007 a más de 18.000 personas en la mayor instalación de desnudo colectivo de su carrera.
El artista insiste en que cada ciudad posee una energía completamente diferente. “En Barcelona la gente era muy poderosa con su voz, gritaba y expresaba una felicidad enorme. Londres era más contenido. Y Ciudad de México fue algo mágico; los ciudadanos me hicieron un regalo con sus cuerpos. No creo que vuelva a repetirse algo igual”, recuerda.
Ahora espera encontrar en Canarias una atmósfera propia, vinculada al carácter abierto y multicultural de las Islas. “Los participantes suelen pertenecer a una comunidad de personas abiertas, vinculadas a la cultura y al arte, pero cada ciudad tiene una vibra diferente”, señala.