Susto en Santa Cruz tras el incendio en la cocina de un local

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado en la cocina de un local de hostelería de Santa Cruz de Tenerife ha provocado el desalojo preventivo del inmueble y ha dejado a dos personas afectadas por inhalación de humo. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el incidente movilizó a un importante despliegue de los servicios de rescate en la capital de la Isla.
Como consecuencia de las llamas y la rápida propagación del humo en el establecimiento comercial, dos mujeres de 59 y 42 años resultaron afectadas con cuadros de intoxicación de carácter leve. Ambas víctimas recibieron los primeros auxilios en el lugar por parte del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser evacuadas.
Traslado hospitalario y extinción del fuego
Ante la gravedad del suceso en pleno horario nocturno, el 112 coordinó la intervención inmediata de los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes lograron confinar y extinguir el fuego antes de que afectara al resto de la estructura del edificio. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional aseguraron la zona y colaboraron en las tareas de emergencia.
Las dos mujeres afectadas fueron derivadas en ambulancias del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para someterse a una revisión médica exhaustiva. Tras sofocar el incendio en la cocina, los bomberos procedieron a ventilar el local de hostelería afectado para eliminar la acumulación de gases tóxicos en las Islas.
Este suceso coincide con otra intervención de emergencias registrada la noche anterior en el norte de Tenerife, donde un fuego en una vivienda de La Orotava obligó a hospitalizar a un hombre de 57 años, también por inhalación de humo leve.