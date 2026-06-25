Telefónica ha activado llamadas gratuitas a Venezuela a través de Movistar y O2, tanto para líneas personales como profesionales, tras el seísmo registrado en el país. La medida busca facilitar que la población pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos en un momento marcado por la emergencia.
La compañía ha explicado que esta iniciativa pretende contribuir a que las personas afectadas, así como quienes tengan vínculos con Venezuela, puedan contactar con su entorno más cercano sin coste adicional durante esta situación.
Conectividad para quienes deban viajar a Venezuela
Además, Telefónica ha informado de que, a través de eSIMFlag, ofrecerá días de servicio gratuitos a aquellas personas que tengan que desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia.
El objetivo es garantizar la conectividad desde la llegada al país y durante la estancia, especialmente en casos en los que las comunicaciones resultan esenciales para coordinar desplazamientos, labores de ayuda o asistencia a personas afectadas.
Telefónica expresa su solidaridad con los afectados
La compañía ha trasladado su solidaridad con todas las personas afectadas por el seísmo y ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.
Con esta medida, Telefónica quiere reforzar el papel de las telecomunicaciones como herramienta clave en contextos de crisis, especialmente cuando la comunicación con familiares, equipos profesionales o servicios de asistencia resulta prioritaria.