Tenerife inaugura la II Feria Insular de Bienestar Animal, consolidando su compromiso con el ‘abandono cero’ y su apoyo a las protectoras

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogió durante este fin de semana (13 y 14 de junio) la segunda edición de la Feria Insular de Bienestar Animal, una iniciativa impulsada por la consejería de Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de animales, concienciar contra el abandono y promover la adopción de mascotas.
La segunda edición de esta Feria cuenta con la presencia de 65 stands, lo que prácticamente duplica el número de stands que se habilitaron el año pasado, lo que en palabras del consejero de Bienestar Animal, Valentín González, pone de manifiesto que “estamos consolidando este evento como un referente en Tenerife y en Canarias en el ámbito del bienestar y la protección de los animales”.
Además del consejero de Bienestar Animal, el acto inaugural contó con la presencia del vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, así como representantes del Colegio Oficial de Veterinarios y el Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, así como integrantes de colectivos veterinarios, protectoras y voluntarios de todo el territorio insular.
Además de destacar el salto cualitativo de esta segunda edición, Valentín González subrayó que “esta feria es el reflejo de una política insular comprometida con los animales, que nació con el propósito de ser un punto de encuentro familiar y de concienciación ciudadana, pero también el escaparate de la enorme labor que cada día realizan nuestras protectoras y nuestros voluntarios”.
De hecho, tal y como recordó el consejero, “desde el Cabildo hemos impulsado una iniciativa para realizar un reconocimiento institucional a todas las protectoras que realizan una labor fundamental en nuestra sociedad”.
Por su parte, el vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, celebró el éxito de convocatoria de un evento que “demuestra la versatilidad de las instalaciones de este Recinto, donde hemos redoblado esfuerzos logísticos, ampliando la superficie de exposición y los horarios para ofrecer la mejor experiencia posible a las familias, a los voluntarios, a las protectoras, y en general, a todos los participantes de esta iniciativa”.
A lo largo de todo el fin de semana, la II Feria Insular de Bienestar Animal ofrece una agenda repleta de actividades, que incluye talleres interactivos para niños, charlas educativas a cargo de profesionales del sector, exhibiciones caninas, mesas redondas y pasarelas de adopción, donde las protectoras de la isla presentan a animales que buscan una segunda oportunidad en un hogar responsable.